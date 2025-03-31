"Почти на 100%". Экс-жена Паши Техника рассказала о его тяжелом состоянии
Карицкая: у Паши Техника лёгкие поражены почти на 100%
Паша Техник . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. У рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) почти полностью поражены легкие. Об этом сообщила его бывшая жена Ева Карицкая в Telegram-канале со ссылкой на врача.
"Вот, лежит с пневмонией, поражение почти 100%, скорее всего, даже 100%. Неясно, какой этиологии, но по анализам это похоже на бактериальную", — говорится в аудиозаписи медика, которую она разместила.
По словам врача, прогноз не очень благоприятный.
На прошлой неделе Telegram-канал Baza писал, что Ивлева не могут доставить из Таиланда в Россию из-за тяжелого состояния. После отравления из-за приема наркотиков его ввели в искусственную кому, он находится в палате интенсивной терапии в больнице в Пхукете. По данным издания, у него есть сразу несколько критических проблем: пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, а также острый респираторный дистресс-синдром.
Паша Техник — российский хип-хоп-исполнитель, один из основателей группы Kunteynir. В 2008 году его арестовали по обвинению в хранении и распространении наркотиков, в 2009-м приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. В 2023 году егопривлекали в Москве к административному аресту за публичную демонстрацию нацистской символики.
"Вот, лежит с пневмонией, поражение почти 100%, скорее всего, даже 100%. Неясно, какой этиологии, но по анализам это похоже на бактериальную", — говорится в аудиозаписи медика, которую она разместила.
По словам врача, прогноз не очень благоприятный.
На прошлой неделе Telegram-канал Baza писал, что Ивлева не могут доставить из Таиланда в Россию из-за тяжелого состояния. После отравления из-за приема наркотиков его ввели в искусственную кому, он находится в палате интенсивной терапии в больнице в Пхукете. По данным издания, у него есть сразу несколько критических проблем: пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, а также острый респираторный дистресс-синдром.
Паша Техник — российский хип-хоп-исполнитель, один из основателей группы Kunteynir. В 2008 году его арестовали по обвинению в хранении и распространении наркотиков, в 2009-м приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. В 2023 году егопривлекали в Москве к административному аресту за публичную демонстрацию нацистской символики.