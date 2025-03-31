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"Почти на 100%". Экс-жена Паши Техника рассказала о его тяжелом состоянии - РИА Новости, 31.03.2025
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Шоубиз
 
13:51 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/tekhnik-2008390571.html
"Почти на 100%". Экс-жена Паши Техника рассказала о его тяжелом состоянии
"Почти на 100%". Экс-жена Паши Техника рассказала о его тяжелом состоянии - РИА Новости, 31.03.2025
"Почти на 100%". Экс-жена Паши Техника рассказала о его тяжелом состоянии
рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) почти полностью поражены легкие. Об этом сообщила его бывшая жена Ева Карицкая в Telegram-канале со ссылкой на РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:51:00+03:00
2025-03-31T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. У рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) почти полностью поражены легкие. Об этом сообщила его бывшая жена Ева Карицкая в Telegram-канале со ссылкой на врача."Вот, лежит с пневмонией, поражение почти 100%, скорее всего, даже 100%. Неясно, какой этиологии, но по анализам это похоже на бактериальную", — говорится в аудиозаписи медика, которую она разместила.По словам врача, прогноз не очень благоприятный. На прошлой неделе Telegram-канал Baza писал, что Ивлева не могут доставить из Таиланда в Россию из-за тяжелого состояния. После отравления из-за приема наркотиков его ввели в искусственную кому, он находится в палате интенсивной терапии в больнице в Пхукете. По данным издания, у него есть сразу несколько критических проблем: пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, а также острый респираторный дистресс-синдром. Паша Техник — российский хип-хоп-исполнитель, один из основателей группы Kunteynir. В 2008 году его арестовали по обвинению в хранении и распространении наркотиков, в 2009-м приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. В 2023 году егопривлекали в Москве к административному аресту за публичную демонстрацию нацистской символики.
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таиланд, россия, пхукет (остров)
Шоубиз, Таиланд, Россия, Пхукет (остров)
"Почти на 100%". Экс-жена Паши Техника рассказала о его тяжелом состоянии

Карицкая: у Паши Техника лёгкие поражены почти на 100%

© Фото : Московские суды общей юрисдикцииПаша Техник
Паша Техник - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : Московские суды общей юрисдикции
Паша Техник . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. У рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) почти полностью поражены легкие. Об этом сообщила его бывшая жена Ева Карицкая в Telegram-канале со ссылкой на врача.

"Вот, лежит с пневмонией, поражение почти 100%, скорее всего, даже 100%. Неясно, какой этиологии, но по анализам это похоже на бактериальную", — говорится в аудиозаписи медика, которую она разместила.

По словам врача, прогноз не очень благоприятный.

На прошлой неделе Telegram-канал Baza писал, что Ивлева не могут доставить из Таиланда в Россию из-за тяжелого состояния. После отравления из-за приема наркотиков его ввели в искусственную кому, он находится в палате интенсивной терапии в больнице в Пхукете. По данным издания, у него есть сразу несколько критических проблем: пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, а также острый респираторный дистресс-синдром.

Паша Техник — российский хип-хоп-исполнитель, один из основателей группы Kunteynir. В 2008 году его арестовали по обвинению в хранении и распространении наркотиков, в 2009-м приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. В 2023 году егопривлекали в Москве к административному аресту за публичную демонстрацию нацистской символики.
 
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