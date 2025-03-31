https://ria.ru/20250331/tayvan-2008507681.html

Эксперт удивился решению Пентагона по Тайваню

Эксперт удивился решению Пентагона по Тайваню - РИА Новости, 31.03.2025

Эксперт удивился решению Пентагона по Тайваню

Эксперт из тайваньского аналитического института исследований национальной обороны и безопасности Уильям Чунг сказал газете Washington Post, что был удивлен... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T20:23:00+03:00

2025-03-31T20:23:00+03:00

2025-03-31T20:55:00+03:00

в мире

тайвань

сша

китай

пит хегсет

министерство обороны сша

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Эксперт из тайваньского аналитического института исследований национальной обороны и безопасности Уильям Чунг сказал газете Washington Post, что был удивлен решением военного руководства США сделать защиту Тайваня центральным приоритетом наравне с национальной обороной, поскольку на острове боялись, что американцы проигнорируют их, как Украину. Как 30 марта написала Washington Post со ссылкой на просмотренное секретное внутренне руководство, подписанное главой Пентагона Питом Хегсетом, военных США уведомили, что теперь министерство обороны ставит вопросы сдерживания у Тайваня и укрепление внутренней обороны основными приоритетами, при этом ведомство может взять на себя риск на других театрах военных действий лишь с учетом ограничений по персоналу и ресурсам, а также окажет давление на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы они тратили больше средств на оборону, при этом украинский вопрос издание не упоминает. "Я лично очень удивлен. Этот меморандум делает Тайвань центром глобальной оборонной стратегии США, как никогда ранее... Мы боялись, что администрация (президента США Дональда) Трампа проигнорирует Тайвань, как и Украину. Судя по тому, что происходит сейчас, этого не произойдет", - рассказал эксперт изданию. Кроме того, "бывший вице-премьер при администрации" Тайваня Цзюнь Цзи Ши добавил, что остров до сих пор не видел столь четкого заявления в отношении Тайбэя со стороны США. Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, а также продажа руководством в Вашингтоне оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости острова соблюдают, в частности, и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайванем тесные контакты в разных сферах и поставляют ему оружие.

https://ria.ru/20250310/kitaj-2004050063.html

https://ria.ru/20250310/ssha-2004009484.html

тайвань

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в мире, тайвань, сша, китай, пит хегсет, министерство обороны сша