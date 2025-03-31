https://ria.ru/20250331/tarhova-2008373638.html

Внучка экс-мэра Самары заявила, что не хотела убивать его

Внучка экс-мэра Самары заявила, что не хотела убивать его - РИА Новости, 31.03.2025

Внучка экс-мэра Самары заявила, что не хотела убивать его

Екатерина Тархова заявила в Самарском районном суде Самары, что не хотела убивать своего дедушку, экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супругу и что попала под РИА Новости, 31.03.2025

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2025-03-31T12:35:00+03:00

2025-03-31T12:49:00+03:00

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САМАРА, 31 мар - РИА Новости. Екатерина Тархова заявила в Самарском районном суде Самары, что не хотела убивать своего дедушку, экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супругу и что попала под влияние "неправильных людей", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В понедельник суд в Самаре удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста Тарховой, оставив ее под стражей до 2 июня включительно. "Тяжело осознавать, что я попала под влияние неправильных людей… Мне очень тяжело, что из-за этой ситуации, из-за этой компании я лишилась самого дорогого - своего сына. Я им занималась на протяжении всей своей жизни, особенно после тяжелого развода. Я не хотела убивать (Тархова и его супругу - ред.)", - сказала Екатерина Тархова в суде. Обвиняемая не уточнила, о каких знакомых идет речь. Она также отрицала, что мотивом совершения преступления была личная материальная выгода. Как сообщали в СУСК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве. Известно, что девушка нигде не работала, Тархов с женой содержали внучку и снимали для нее квартиру в центре города. По версии СК, девушка из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку, а затем спрятала их тела. Она заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Несмотря на то, что квартира экс-мэра Самары была обработана химическим веществом, следователям-криминалистам удалось обнаружить следы крови, принадлежащие потерпевшим. При обыске у внучки следователи нашли паспорта и телефоны жертв. Они установили места продажи ювелирных изделий, принадлежавших Тарховым, а также отыскали в Самаре проданный автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой. Позже стало известно, что обвиняемая получила причитавшиеся дедушке, как соучредителю организации, дивиденды в миллион рублей. СК РФ 28 февраля сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве, также она рассказала о соучастнике преступления, который объявлен в розыск. В ходе допроса обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, отравила родственников, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки.

https://ria.ru/20250211/mer-1998724146.html

https://ria.ru/20250304/samara-2002940386.html

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происшествия, самара, россия, самарская область, виктор тархов, следственный комитет россии (ск рф)