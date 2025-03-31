https://ria.ru/20250331/taliban-2008427574.html

Иск ГП о приостановке запрета "Талибана"* рассмотрят в закрытом режиме

Иск ГП о приостановке запрета "Талибана"* рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 31.03.2025

Иск ГП о приостановке запрета "Талибана"* рассмотрят в закрытом режиме

Верховный Суд РФ в закрытом режиме рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан"* в России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T15:30:00+03:00

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2025-03-31T15:31:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Верховный Суд РФ в закрытом режиме рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан"* в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Судебное заседание пройдет в закрытом режиме", - рассказал собеседник агентства. Как ранее сообщили в пресс-службе ВС РФ, суд 17 апреля рассмотрит иск генерального прокурора Российской Федерации о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан"*.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20250131/mid-1996529399.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, талибан, генеральная прокуратура рф, оон, общество