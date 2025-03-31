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Иск ГП о приостановке запрета "Талибана"* рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 31.03.2025
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15:30 31.03.2025 (обновлено: 15:31 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/taliban-2008427574.html
Иск ГП о приостановке запрета "Талибана"* рассмотрят в закрытом режиме
Иск ГП о приостановке запрета "Талибана"* рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 31.03.2025
Иск ГП о приостановке запрета "Талибана"* рассмотрят в закрытом режиме
Верховный Суд РФ в закрытом режиме рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан"* в России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:30:00+03:00
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россия
талибан
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Верховный Суд РФ в закрытом режиме рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан"* в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Судебное заседание пройдет в закрытом режиме", - рассказал собеседник агентства. Как ранее сообщили в пресс-службе ВС РФ, суд 17 апреля рассмотрит иск генерального прокурора Российской Федерации о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан"*.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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россия, талибан, генеральная прокуратура рф, оон, общество
Россия, Талибан, Генеральная прокуратура РФ, ООН, Общество
Иск ГП о приостановке запрета "Талибана"* рассмотрят в закрытом режиме

Верховный суд в закрытом режиме рассмотрит иск о приостановке запрета "Талибана"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Верховный Суд РФ в закрытом режиме рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан"* в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Судебное заседание пройдет в закрытом режиме", - рассказал собеседник агентства.
Как ранее сообщили в пресс-службе ВС РФ, суд 17 апреля рассмотрит иск генерального прокурора Российской Федерации о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан"*.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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