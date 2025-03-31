ГП попросила приостановить запрет деятельности движения "Талибан"* в России
ГП попросила Верховный суд приостановить запрет деятельности "Талибана" в РФ
Здание Генеральной прокуратуры России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура попросила Верховный суд приостановить запрет деятельности движения "Талибан"* в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе госоргана.
"В Верховный суд поступило и принято в производство административное исковое заявление генерального прокурора о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан"*, включенного в единый федеральный список, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством России террористическими", — сказал собеседник агентства.
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Заседание по иску назначено на 17 апреля, оно пройдет в закрытом режиме.
В декабре прошлого года в России приняли закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Как указывали в МИД, в документе прописан механизм приостановки террористического статуса той или иной организации, который может быть применен и к движению "Талибан"*. Соответствующий процесс уже идет, отмечали в министерстве.
Талибы находятся у власти в Афганистане с конца лета 2021 года. С тех пор они не раз посещали Россию. Москва официально не признавала сформировавшееся в стране руководство, но при этом говорила о планах исключить движение из списка террористических организаций для развития взаимодействия с Кабулом.
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* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.