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ГП попросила приостановить запрет деятельности движения "Талибан"* в России - РИА Новости, 31.03.2025
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15:13 31.03.2025 (обновлено: 15:53 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/taliban-2008418734.html
ГП попросила приостановить запрет деятельности движения "Талибан"* в России
ГП попросила приостановить запрет деятельности движения "Талибан"* в России - РИА Новости, 31.03.2025
ГП попросила приостановить запрет деятельности движения "Талибан"* в России
Генеральная прокуратура попросила Верховный суд приостановить запрет деятельности движения "Талибан"* в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе госоргана. РИА Новости, 31.03.2025
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура попросила Верховный суд приостановить запрет деятельности движения "Талибан"* в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе госоргана."В Верховный суд поступило и принято в производство административное исковое заявление генерального прокурора о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан"*, включенного в единый федеральный список, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством России террористическими", — сказал собеседник агентства.Заседание по иску назначено на 17 апреля, оно пройдет в закрытом режиме.В декабре прошлого года в России приняли закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Как указывали в МИД, в документе прописан механизм приостановки террористического статуса той или иной организации, который может быть применен и к движению "Талибан"*. Соответствующий процесс уже идет, отмечали в министерстве. Талибы находятся у власти в Афганистане с конца лета 2021 года. С тех пор они не раз посещали Россию. Москва официально не признавала сформировавшееся в стране руководство, но при этом говорила о планах исключить движение из списка террористических организаций для развития взаимодействия с Кабулом.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20241125/taliban-1985630592.html
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россия, талибан, генеральная прокуратура рф, в мире, оон, афганистан
Россия, Талибан, Генеральная прокуратура РФ, В мире, ООН, Афганистан
ГП попросила приостановить запрет деятельности движения "Талибан"* в России

ГП попросила Верховный суд приостановить запрет деятельности "Талибана" в РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура попросила Верховный суд приостановить запрет деятельности движения "Талибан"* в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе госоргана.
"В Верховный суд поступило и принято в производство административное исковое заявление генерального прокурора о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан"*, включенного в единый федеральный список, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством России террористическими", — сказал собеседник агентства.
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Заседание по иску назначено на 17 апреля, оно пройдет в закрытом режиме.
В декабре прошлого года в России приняли закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Как указывали в МИД, в документе прописан механизм приостановки террористического статуса той или иной организации, который может быть применен и к движению "Талибан"*. Соответствующий процесс уже идет, отмечали в министерстве.
Талибы находятся у власти в Афганистане с конца лета 2021 года. С тех пор они не раз посещали Россию. Москва официально не признавала сформировавшееся в стране руководство, но при этом говорила о планах исключить движение из списка террористических организаций для развития взаимодействия с Кабулом.
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