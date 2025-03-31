https://ria.ru/20250331/taliban-2008418734.html

ГП попросила приостановить запрет деятельности движения "Талибан"* в России

ГП попросила приостановить запрет деятельности движения "Талибан"* в России - РИА Новости, 31.03.2025

ГП попросила приостановить запрет деятельности движения "Талибан"* в России

Генеральная прокуратура попросила Верховный суд приостановить запрет деятельности движения "Талибан"* в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе госоргана. РИА Новости, 31.03.2025

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2025-03-31T15:53:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура попросила Верховный суд приостановить запрет деятельности движения "Талибан"* в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе госоргана."В Верховный суд поступило и принято в производство административное исковое заявление генерального прокурора о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан"*, включенного в единый федеральный список, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством России террористическими", — сказал собеседник агентства.Заседание по иску назначено на 17 апреля, оно пройдет в закрытом режиме.В декабре прошлого года в России приняли закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Как указывали в МИД, в документе прописан механизм приостановки террористического статуса той или иной организации, который может быть применен и к движению "Талибан"*. Соответствующий процесс уже идет, отмечали в министерстве. Талибы находятся у власти в Афганистане с конца лета 2021 года. С тех пор они не раз посещали Россию. Москва официально не признавала сформировавшееся в стране руководство, но при этом говорила о планах исключить движение из списка террористических организаций для развития взаимодействия с Кабулом.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20241125/taliban-1985630592.html

https://ria.ru/20240817/afganistan-1966728634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, талибан, генеральная прокуратура рф, в мире, оон, афганистан