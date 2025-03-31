https://ria.ru/20250331/svyaz-2008372146.html

Гладков сообщил о DDoS-атаке на "Ростелеком" в Белгородской области

Гладков сообщил о DDoS-атаке на "Ростелеком" в Белгородской области - РИА Новости, 31.03.2025

Гладков сообщил о DDoS-атаке на "Ростелеком" в Белгородской области

Массированная DDoS-атака совершена утром в понедельник на оператора связи ПАО "Ростелеком" в Белгородской области, была нарушена работа сети интернет, сообщил... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:30:00+03:00

2025-03-31T12:30:00+03:00

2025-03-31T12:39:00+03:00

белгородская область

технологии

вячеслав гладков

ростелеком

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БЕЛГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Массированная DDoS-атака совершена утром в понедельник на оператора связи ПАО "Ростелеком" в Белгородской области, была нарушена работа сети интернет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Сегодня утром на оператора связи ПАО "Ростелеком" совершена массированная DDoS-атака, из-за чего прервалась прямая трансляция еженедельного оперативного совещания правительства области, была нарушена работа сети интернет", - написал Гладков.Губернатор добавил, что видеозапись совещания правительства можно посмотреть в его соцсетях.

https://ria.ru/20250324/mostransavto-2006866838.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, технологии, вячеслав гладков, ростелеком