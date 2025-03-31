https://ria.ru/20250331/svyaz-2008372146.html
Гладков сообщил о DDoS-атаке на "Ростелеком" в Белгородской области
Гладков сообщил о DDoS-атаке на "Ростелеком" в Белгородской области - РИА Новости, 31.03.2025
Гладков сообщил о DDoS-атаке на "Ростелеком" в Белгородской области
Массированная DDoS-атака совершена утром в понедельник на оператора связи ПАО "Ростелеком" в Белгородской области, была нарушена работа сети интернет, сообщил... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:30:00+03:00
2025-03-31T12:30:00+03:00
2025-03-31T12:39:00+03:00
белгородская область
технологии
вячеслав гладков
ростелеком
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg
БЕЛГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Массированная DDoS-атака совершена утром в понедельник на оператора связи ПАО "Ростелеком" в Белгородской области, была нарушена работа сети интернет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Сегодня утром на оператора связи ПАО "Ростелеком" совершена массированная DDoS-атака, из-за чего прервалась прямая трансляция еженедельного оперативного совещания правительства области, была нарушена работа сети интернет", - написал Гладков.Губернатор добавил, что видеозапись совещания правительства можно посмотреть в его соцсетях.
https://ria.ru/20250324/mostransavto-2006866838.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f976508cd27140c869c93f4958618b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, технологии, вячеслав гладков, ростелеком
Белгородская область, Технологии, Вячеслав Гладков, Ростелеком
Гладков сообщил о DDoS-атаке на "Ростелеком" в Белгородской области
Гладков сообщил о проблемах с интернетом из-за DDoS-атаки на "Ростелеком"