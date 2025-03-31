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Гладков сообщил о DDoS-атаке на "Ростелеком" в Белгородской области - РИА Новости, 31.03.2025
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12:30 31.03.2025 (обновлено: 12:39 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/svyaz-2008372146.html
Гладков сообщил о DDoS-атаке на "Ростелеком" в Белгородской области
Гладков сообщил о DDoS-атаке на "Ростелеком" в Белгородской области - РИА Новости, 31.03.2025
Гладков сообщил о DDoS-атаке на "Ростелеком" в Белгородской области
Массированная DDoS-атака совершена утром в понедельник на оператора связи ПАО "Ростелеком" в Белгородской области, была нарушена работа сети интернет, сообщил... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:30:00+03:00
2025-03-31T12:39:00+03:00
белгородская область
технологии
вячеслав гладков
ростелеком
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БЕЛГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Массированная DDoS-атака совершена утром в понедельник на оператора связи ПАО "Ростелеком" в Белгородской области, была нарушена работа сети интернет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Сегодня утром на оператора связи ПАО "Ростелеком" совершена массированная DDoS-атака, из-за чего прервалась прямая трансляция еженедельного оперативного совещания правительства области, была нарушена работа сети интернет", - написал Гладков.Губернатор добавил, что видеозапись совещания правительства можно посмотреть в его соцсетях.
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белгородская область
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белгородская область, технологии, вячеслав гладков, ростелеком
Белгородская область, Технологии, Вячеслав Гладков, Ростелеком
Гладков сообщил о DDoS-атаке на "Ростелеком" в Белгородской области

Гладков сообщил о проблемах с интернетом из-за DDoS-атаки на "Ростелеком"

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
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БЕЛГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Массированная DDoS-атака совершена утром в понедельник на оператора связи ПАО "Ростелеком" в Белгородской области, была нарушена работа сети интернет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Сегодня утром на оператора связи ПАО "Ростелеком" совершена массированная DDoS-атака, из-за чего прервалась прямая трансляция еженедельного оперативного совещания правительства области, была нарушена работа сети интернет", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что видеозапись совещания правительства можно посмотреть в его соцсетях.
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Сервера "Мострансавто" подверглись хакерской атаке
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Белгородская областьТехнологииВячеслав ГладковРостелеком
 
 
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