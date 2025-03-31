Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 31.03.2025 (обновлено: 13:17 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/svo-2008381427.html
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 31.03.2025
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра"
Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 50 украинских военных, два склада боеприпасов и станцию РЭБ, сообщило в понедельник... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:11:00+03:00
2025-03-31T13:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
янтарный
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
запорожская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006374172_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f03a005a4e4d7886d20bf7b9794cd6c3.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 50 украинских военных, два склада боеприпасов и станцию РЭБ, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степовое Запорожской области, Антоновка и Янтарное Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад горючего", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
янтарный
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006374172_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_151f671cd609f2726e7fe7925d3c9c19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
янтарный, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Янтарный, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Безопасность
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра"

Минобороны: ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 50 украинских военных, два склада боеприпасов и станцию РЭБ, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степовое Запорожской области, Антоновка и Янтарное Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад горючего", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЯнтарныйХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныЗапорожская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала