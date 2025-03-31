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ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра"

ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 31.03.2025

ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра"

Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 50 украинских военных, два склада боеприпасов и станцию РЭБ, сообщило в понедельник... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:11:00+03:00

2025-03-31T13:11:00+03:00

2025-03-31T13:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

янтарный

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

запорожская область

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 50 украинских военных, два склада боеприпасов и станцию РЭБ, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степовое Запорожской области, Антоновка и Янтарное Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад горючего", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

янтарный

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янтарный, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность