https://ria.ru/20250331/suda-2008302951.html

ВАРПЭ заявило о готовности правительства продлить срок строительства судов

ВАРПЭ заявило о готовности правительства продлить срок строительства судов - РИА Новости, 31.03.2025

ВАРПЭ заявило о готовности правительства продлить срок строительства судов

Правительство России готово увеличить разрешенный срок строительства судов по инвестиционным квотам с 7 до 8 лет, в 2022 году сроки сдвинули с 5 до 7 лет,... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T03:35:00+03:00

2025-03-31T03:35:00+03:00

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герман зверев

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство России готово увеличить разрешенный срок строительства судов по инвестиционным квотам с 7 до 8 лет, в 2022 году сроки сдвинули с 5 до 7 лет, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Правительство готово продлить разрешенный срок строительства судов с 7 до 8 лет. Это будет уже вторая подвижка графиков: в первый раз увеличение сроков утвердили в 2022 году: с 5 до 7 лет", - рассказал Зверев. Также он отметил, что в настоящее время обсуждается вопрос о возможности внесения в закон нормы, по которой инвестиционные квоты будут предоставляться не на 15 лет, а на 20 лет учетом того, что реальная стоимость промыслового судна будет существенно выше ожидаемого уровня. "Экономика сталкивается с вызовами, и задача госуправления найти такие решения, которые смогут помочь инвесторам. Чтобы кредиторская задолженность отрасли в 1 триллион рублей не стала токсичной, а инвестиционные кредиты, которые должны были приносить доход бизнесу, не превратились в кредитный хомут", - добавил президент ВАРПЭ. Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Помимо этого механизма, внедрена госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Первый этап инвестквот был запущен в 2017 году. По программе будут построены 105 судов. Второй этап квот предусматривает строительство шести логистических комплексов.

https://ria.ru/20250330/rossija-2008205648.html

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экономика, россия, герман зверев