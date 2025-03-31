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Суд рассмотрит жалобу Поперечного* из-за штрафа о дискредитации армии - РИА Новости, 31.03.2025
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15:54 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/sud-2008435750.html
Суд рассмотрит жалобу Поперечного* из-за штрафа о дискредитации армии
Суд рассмотрит жалобу Поперечного* из-за штрафа о дискредитации армии - РИА Новости, 31.03.2025
Суд рассмотрит жалобу Поперечного* из-за штрафа о дискредитации армии
Московский городской суд 14 апреля рассмотрит апелляционную жалобу комика Данилы Поперечного* (признан в РФ иностранным агентом) на штраф в 50 тысяч рублей за... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:54:00+03:00
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россия
украина
сша
данила поперечный
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Московский городской суд 14 апреля рассмотрит апелляционную жалобу комика Данилы Поперечного* (признан в РФ иностранным агентом) на штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России, сообщается в картотеке инстанции. "Судебное заседание назначено на 14 апреля в 11.50", - сказано в картотеке. Согласно материалам административного дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, комик в социальной сети Instagram** (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) разместил текстовые и видео-посты, направленные на негативное отношение о проведении СВО на территории Украины. Сам он в суд не явился, присутствовала его представитель. Она просила прекратить производство по административному делу в связи с истечением срока давности, также посчитав, что привлечение ее клиента к ответственности незаконно. По словам представителя комика, вину он не признал. В июне 2024 года министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.* признан в РФ иностранным агентом** деятельность Meta запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250328/diskreditatsiya-2007885126.html
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россия, украина, сша, данила поперечный, общество
Россия, Украина, США, Данила Поперечный, Общество
Суд рассмотрит жалобу Поперечного* из-за штрафа о дискредитации армии

Суд 14 апреля рассмотрит жалобу комика Поперечного на штраф в 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВидеоблогер Данила Поперечный*
Видеоблогер Данила Поперечный* - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Видеоблогер Данила Поперечный*. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Московский городской суд 14 апреля рассмотрит апелляционную жалобу комика Данилы Поперечного* (признан в РФ иностранным агентом) на штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России, сообщается в картотеке инстанции.
"Судебное заседание назначено на 14 апреля в 11.50", - сказано в картотеке.
Согласно материалам административного дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, комик в социальной сети Instagram** (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) разместил текстовые и видео-посты, направленные на негативное отношение о проведении СВО на территории Украины.
Сам он в суд не явился, присутствовала его представитель. Она просила прекратить производство по административному делу в связи с истечением срока давности, также посчитав, что привлечение ее клиента к ответственности незаконно.
По словам представителя комика, вину он не признал.
В июне 2024 года министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.
* признан в РФ иностранным агентом
** деятельность Meta запрещена в РФ как экстремистская
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