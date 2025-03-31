https://ria.ru/20250331/sud-2008427437.html

В Москве будут судить женщину, продававшую дочь за 200 тысяч рублей

В Москве будут судить женщину, продававшую дочь за 200 тысяч рублей - РИА Новости, 31.03.2025

В Москве будут судить женщину, продававшую дочь за 200 тысяч рублей

Женщина, продавшая новорожденную дочь за 200 тысяч рублей в Москве, предстанет перед судом по обвинению в торговле людьми, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T15:30:00+03:00

2025-03-31T15:30:00+03:00

2025-03-31T15:30:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Женщина, продавшая новорожденную дочь за 200 тысяч рублей в Москве, предстанет перед судом по обвинению в торговле людьми, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Ранее столичная прокуратура сообщила, что женщина в квартире дома на 3-й Парковой улице продала дочь, которая появилась на свет 1 февраля, за тысячу долларов. Как позднее уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, у 20-летней уроженки страны ближнего зарубежья был 54-летний сообщник, его задержали. Она также подчеркнула, что подготовка к сделке проводилась под контролем полицейских, которым заранее стало известно о готовящемся преступлении. В столичном главке СК отмечали, что против женщины, продавшей новорожденную дочь за 200 тысяч рублей, завели уголовное дело о торговле людьми, на допросе она полностью признала вину. "Завершено расследование уголовного дела в отношении девушки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пункты "б, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми)... Следствием получены неопровержимые доказательства, полностью изобличающие девушку в совершении преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

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происшествия, россия, москва, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)