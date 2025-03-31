https://ria.ru/20250331/sud-2008426746.html

В Ярославской области осудили мужчину, зарубившего топором двух собак

В Ярославской области осудили мужчину, зарубившего топором двух собак - РИА Новости, 31.03.2025

В Ярославской области осудили мужчину, зарубившего топором двух собак

Мужчину, зарубившего топором двух своих собак и ранившего еще двух в Ярославской области, приговорили к 1,5 годам исправительных работ, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T15:29:00+03:00

2025-03-31T15:29:00+03:00

2025-03-31T15:29:00+03:00

происшествия

ярославская область

россия

переславль-залесский

ярославский областной суд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Мужчину, зарубившего топором двух своих собак и ранившего еще двух в Ярославской области, приговорили к 1,5 годам исправительных работ, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда. Сообщается, что Переславский районный суд Ярославской области рассмотрел уголовное дело о жестоком обращении с животными в целях причинения им боли и страданий, повлекшем их гибель и увечья (пункт "д" части 2 статьи 245 УК РФ). Как сообщалось ранее, 15 октября прошлого года житель Переславля-Залесского 1972 года рождения во дворе жилого дома в селе Городище зарубил двух находящихся на привязи собак - Мишку и Майку. Затем он нанес удары топором гулявшим во дворе дома без привязи собакам по кличке Тёма и Бим. Раненые животные смогли убежать от хозяина, их спасли волонтеры. В судебном заседании подсудимый не отрицал совершение преступления, раскаялся в содеянном, отмечает пресс-служба суда. "Пояснял, что поддался эмоциям. Он содержал на своем земельном участке восемь собак. На протяжении нескольких лет собаки Мишка, Майка, Тёма и Бим постоянно громко лаяли, срывались с привязи и убегали, кидались на прохожих, не слушались. В тот день Мишка вновь сорвался, напал на другую собаку", - говорится в сообщении. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, в том числе воспитание троих детей, наличие тяжелого заболевания и раскаяние в суде, пришел к выводу о том, что исправление подсудимого возможно без реального исполнения наказания. "Подсудимый признан виновным в жестоком обращении с животными в целях причинения им боли и страданий, повлекшем их гибель и увечья… ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства условно, с испытательным сроком 2 года", - сообщает пресс-служба суда, отмечая, что приговор в законную силу пока не вступил.

https://ria.ru/20240823/sud-1967930645.html

https://ria.ru/20240921/delo-1973998449.html

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происшествия, ярославская область, россия, переславль-залесский, ярославский областной суд