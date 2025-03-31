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Суд в Кишиневе заочно приговорил депутата Лозован к шести годам тюрьмы - РИА Новости, 31.03.2025
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14:42 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/sud-2008408171.html
Суд в Кишиневе заочно приговорил депутата Лозован к шести годам тюрьмы
Суд в Кишиневе заочно приговорил депутата Лозован к шести годам тюрьмы - РИА Новости, 31.03.2025
Суд в Кишиневе заочно приговорил депутата Лозован к шести годам тюрьмы
Суд в Кишиневе признал депутата парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Ирину Лозован виновной по делу об избирательной коррупции и заочно... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:42:00+03:00
2025-03-31T14:42:00+03:00
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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Суд в Кишиневе признал депутата парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Ирину Лозован виновной по делу об избирательной коррупции и заочно приговорил ее к шести годам лишения свободы, говорится в решении судьи. Лозован является членом партии "Возрождение", которая входит в блок "Победа". В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Лозован депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о ее помещении под домашний арест, позже ее отпустили. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителей из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. "Суд постановил: Лозован Ирина Михайловна признана виновной,… приговорена к шести годам лишения свободы", - говорится в оглашенном решении суда. Решение было озвучено в отсутствие Лозован, которая не явилась на судебное заседание. В прокуратуре считают, что партия "Возрождение" была "реанимирована" в 2023 году после нескольких лет бездействия для продвижения интересов лидера блока "Победа" Илана Шора, а тот факт, что "партия имеет пустые счета, но тем не менее действует, свидетельствует о том, что она незаконно получает деньги из России". В частности, Лозован якобы получила от Шора 30 тысяч евро, чтобы подкупить мэра города Окница и убедить его вступить в ряды партии "Возрождение". В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20241213/shor-1989118898.html
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в мире, кишинев, молдавия, илан шор, майя санду
В мире, Кишинев, Молдавия, Илан Шор, Майя Санду
Суд в Кишиневе заочно приговорил депутата Лозован к шести годам тюрьмы

Суд в Кишиневе приговорил депутата Лозован к шести годам тюрьмы за коррупцию

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Суд в Кишиневе признал депутата парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Ирину Лозован виновной по делу об избирательной коррупции и заочно приговорил ее к шести годам лишения свободы, говорится в решении судьи.
Лозован является членом партии "Возрождение", которая входит в блок "Победа". В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Лозован депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о ее помещении под домашний арест, позже ее отпустили. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителей из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года.
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"Суд постановил: Лозован Ирина Михайловна признана виновной,… приговорена к шести годам лишения свободы", - говорится в оглашенном решении суда.
Решение было озвучено в отсутствие Лозован, которая не явилась на судебное заседание.
В прокуратуре считают, что партия "Возрождение" была "реанимирована" в 2023 году после нескольких лет бездействия для продвижения интересов лидера блока "Победа" Илана Шора, а тот факт, что "партия имеет пустые счета, но тем не менее действует, свидетельствует о том, что она незаконно получает деньги из России". В частности, Лозован якобы получила от Шора 30 тысяч евро, чтобы подкупить мэра города Окница и убедить его вступить в ряды партии "Возрождение".
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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В миреКишиневМолдавияИлан ШорМайя Санду
 
 
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