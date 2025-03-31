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Суд приговорил трех украинских военных к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 31.03.2025
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12:22 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/sud-2008369444.html
Суд приговорил трех украинских военных к 15 годам тюрьмы
Суд приговорил трех украинских военных к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 31.03.2025
Суд приговорил трех украинских военных к 15 годам тюрьмы
Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы трех украинских солдат, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:22:00+03:00
2025-03-31T12:22:00+03:00
происшествия
курская область
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы трех украинских солдат, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих солдат 17 отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины Владимира Дацьо, Сергея Стельмашенко и Андрея Стасюка. Они признаны виновными по пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в конце сентября – начале октября 2024 года Дацьо, Стельмашенко и Стасюк на легковом автотранспорте вторглись на территорию Суджанского района Курской области. После этого они проследовали в направлении села Ольговка Кореневского района для его блокирования и осуществления террористической деятельности. Впоследствии они удерживали село под вооруженным контролем, принимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, осуществляли наблюдение за местностью, передавали информацию о действиях российских военнослужащих, а также запугивали мирное население, запрещали передвигаться, препятствовали эвакуации. Спустя непродолжительное время они были задержаны, до вынесения приговора содержались под стражей. "Суд приговорил каждого из осужденных к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20250325/prigovor-2007152964.html
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происшествия, курская область, россия, украина
Происшествия, Курская область, Россия, Украина
Суд приговорил трех украинских военных к 15 годам тюрьмы

Три солдата ВСУ получили по 15 лет за вторжение в Курскую область

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы трех украинских солдат, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
«
"Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих солдат 17 отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины Владимира Дацьо, Сергея Стельмашенко и Андрея Стасюка. Они признаны виновными по пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Украинский солдат получил 15 лет за незаконное вторжение в Курскую область
25 марта, 12:09
В суде было установлено, что в конце сентября – начале октября 2024 года Дацьо, Стельмашенко и Стасюк на легковом автотранспорте вторглись на территорию Суджанского района Курской области. После этого они проследовали в направлении села Ольговка Кореневского района для его блокирования и осуществления террористической деятельности.
Впоследствии они удерживали село под вооруженным контролем, принимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, осуществляли наблюдение за местностью, передавали информацию о действиях российских военнослужащих, а также запугивали мирное население, запрещали передвигаться, препятствовали эвакуации.
Спустя непродолжительное время они были задержаны, до вынесения приговора содержались под стражей.
«
"Суд приговорил каждого из осужденных к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Двоим украинским военным, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговор
11 марта, 12:59
 
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