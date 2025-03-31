https://ria.ru/20250331/sud-2008369444.html

Суд приговорил трех украинских военных к 15 годам тюрьмы

Суд приговорил трех украинских военных к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 31.03.2025

Суд приговорил трех украинских военных к 15 годам тюрьмы

Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы трех украинских солдат, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область,... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:22:00+03:00

2025-03-31T12:22:00+03:00

2025-03-31T12:22:00+03:00

происшествия

курская область

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы трех украинских солдат, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих солдат 17 отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины Владимира Дацьо, Сергея Стельмашенко и Андрея Стасюка. Они признаны виновными по пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в конце сентября – начале октября 2024 года Дацьо, Стельмашенко и Стасюк на легковом автотранспорте вторглись на территорию Суджанского района Курской области. После этого они проследовали в направлении села Ольговка Кореневского района для его блокирования и осуществления террористической деятельности. Впоследствии они удерживали село под вооруженным контролем, принимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, осуществляли наблюдение за местностью, передавали информацию о действиях российских военнослужащих, а также запугивали мирное население, запрещали передвигаться, препятствовали эвакуации. Спустя непродолжительное время они были задержаны, до вынесения приговора содержались под стражей. "Суд приговорил каждого из осужденных к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20250325/prigovor-2007152964.html

https://ria.ru/20250311/prigovor-2004296448.html

курская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, россия, украина