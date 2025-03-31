Суд приговорил трех украинских военных к 15 годам тюрьмы
Три солдата ВСУ получили по 15 лет за вторжение в Курскую область
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы трех украинских солдат, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
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"Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих солдат 17 отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины Владимира Дацьо, Сергея Стельмашенко и Андрея Стасюка. Они признаны виновными по пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что в конце сентября – начале октября 2024 года Дацьо, Стельмашенко и Стасюк на легковом автотранспорте вторглись на территорию Суджанского района Курской области. После этого они проследовали в направлении села Ольговка Кореневского района для его блокирования и осуществления террористической деятельности.
Впоследствии они удерживали село под вооруженным контролем, принимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, осуществляли наблюдение за местностью, передавали информацию о действиях российских военнослужащих, а также запугивали мирное население, запрещали передвигаться, препятствовали эвакуации.
Спустя непродолжительное время они были задержаны, до вынесения приговора содержались под стражей.
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"Суд приговорил каждого из осужденных к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.