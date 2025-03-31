https://ria.ru/20250331/strelby-2008308186.html
Крейсер "Варяг" провел артиллерийские стрельбы в Японском море
Крейсер "Варяг" провел артиллерийские стрельбы в Японском море - РИА Новости, 31.03.2025
Крейсер "Варяг" провел артиллерийские стрельбы в Японском море
Ракетный крейсер "Варяг" Тихоокеанского флота провел в Японском море артиллерийские стрельбы по береговым целям, сообщили в пресс-службе ТОФ. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T05:23:00+03:00
2025-03-31T05:23:00+03:00
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японское море
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ракетный крейсер "Варяг" Тихоокеанского флота провел в Японском море артиллерийские стрельбы по береговым целям, сообщили в пресс-службе ТОФ. "Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" провел в акватории Японского моря комплекс практических артиллерийских стрельб", - говорится в сообщении. Отмечается, что на первом этапе учений экипаж крейсера выполнил стрельбу из 130-миллиметровой артиллерийской установки АК-130 по береговым целям на острове Желтухина. Огонь велся как по видимым мишеням на побережье, так и по целям, скрытым ландшафтом местности. После стрельбы моряки отработали постановку радиоэлектронных помех для защиты от ответного удара условного противника. Далее экипаж корабля с помощью 30-миллиметровых шестиствольных автоматических корабельных установок АК-630 обезвредил условную морскую плавающую мину, представлявшую опасность для судоходства. "В море личный состав гвардейского ракетного крейсера "Варяг" также провел учение по борьбе за живучесть корабля. Моряки выполнили нормативы по сбору аварийной партии, экипировке в пожарные костюмы, герметизации условно горящего отсека и ликвидации очага возгорания", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250326/podlodka-2007340286.html
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безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Японское море, Тихоокеанский флот ВМФ России
Крейсер "Варяг" провел артиллерийские стрельбы в Японском море
Крейсер "Варяг" провел артиллерийские стрельбы в акватории Японского моря
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ракетный крейсер "Варяг" Тихоокеанского флота провел в Японском море артиллерийские стрельбы по береговым целям, сообщили в пресс-службе ТОФ.
"Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" провел в акватории Японского моря
комплекс практических артиллерийских стрельб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на первом этапе учений экипаж крейсера выполнил стрельбу из 130-миллиметровой артиллерийской установки АК-130 по береговым целям на острове Желтухина. Огонь велся как по видимым мишеням на побережье, так и по целям, скрытым ландшафтом местности.
После стрельбы моряки отработали постановку радиоэлектронных помех для защиты от ответного удара условного противника. Далее экипаж корабля с помощью 30-миллиметровых шестиствольных автоматических корабельных установок АК-630 обезвредил условную морскую плавающую мину, представлявшую опасность для судоходства.
"В море личный состав гвардейского ракетного крейсера "Варяг" также провел учение по борьбе за живучесть корабля. Моряки выполнили нормативы по сбору аварийной партии, экипировке в пожарные костюмы, герметизации условно горящего отсека и ликвидации очага возгорания", - добавили в пресс-службе.