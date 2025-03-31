https://ria.ru/20250331/steam-2008523332.html
РКН объяснил проблемы в работе Steam сбоем на стороне сервиса
РКН объяснил проблемы в работе Steam сбоем на стороне сервиса - РИА Новости, 01.04.2025
РКН объяснил проблемы в работе Steam сбоем на стороне сервиса
Причиной проблем в работе крупнейшего онлайн-магазина компьютерных игр Steam стал сбой на инфраструктуре сервиса, жалобы поступают по всему миру, в частности из РИА Новости, 01.04.2025
2025-03-31T23:52:00+03:00
2025-03-31T23:52:00+03:00
2025-04-01T00:02:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
технологии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590590504_217:0:1284:600_1920x0_80_0_0_6285e3eebca4a009c594b910b58da11e.png
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Причиной проблем в работе крупнейшего онлайн-магазина компьютерных игр Steam стал сбой на инфраструктуре сервиса, жалобы поступают по всему миру, в частности из Германии, США, России и Великобритании, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре."Тридцать первого марта с 20.00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе крупнейшего онлайн-магазина компьютерных игр Steam, жалобы пользователей отмечены по всему миру, в частности в Германии, США, России и Великобритании. По предварительным данным, проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса", - сообщили в ведомстве.В понедельник вечером россияне стали жаловаться на работу сервиса. Согласно детектору для отслеживания сбоев Downdetector, пик жалоб пришелся на 20.30 мск и превысил 3,2 тысячи. На текущий момент жалобы снизились.Самыми распространенными проблемами, с которыми столкнулись пользователи, стали загрузка приложения и сайта, а также трудности со входом в личный кабинет.
https://ria.ru/20250117/onlayn-magazin-1994223109.html
https://ria.ru/20250330/servis-2008237550.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590590504_350:0:1150:600_1920x0_80_0_0_7c8752d81f52b753df0775c45e39e926.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, технологии, в мире
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Технологии, В мире
РКН объяснил проблемы в работе Steam сбоем на стороне сервиса
РКН: в работе Steam произошел сбой, жалобы поступают не только из России