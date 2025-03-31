https://ria.ru/20250331/steam-2008523332.html

РКН объяснил проблемы в работе Steam сбоем на стороне сервиса

РКН объяснил проблемы в работе Steam сбоем на стороне сервиса - РИА Новости, 01.04.2025

РКН объяснил проблемы в работе Steam сбоем на стороне сервиса

Причиной проблем в работе крупнейшего онлайн-магазина компьютерных игр Steam стал сбой на инфраструктуре сервиса, жалобы поступают по всему миру, в частности из РИА Новости, 01.04.2025

2025-03-31T23:52:00+03:00

2025-03-31T23:52:00+03:00

2025-04-01T00:02:00+03:00

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

технологии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590590504_217:0:1284:600_1920x0_80_0_0_6285e3eebca4a009c594b910b58da11e.png

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Причиной проблем в работе крупнейшего онлайн-магазина компьютерных игр Steam стал сбой на инфраструктуре сервиса, жалобы поступают по всему миру, в частности из Германии, США, России и Великобритании, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре."Тридцать первого марта с 20.00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе крупнейшего онлайн-магазина компьютерных игр Steam, жалобы пользователей отмечены по всему миру, в частности в Германии, США, России и Великобритании. По предварительным данным, проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса", - сообщили в ведомстве.В понедельник вечером россияне стали жаловаться на работу сервиса. Согласно детектору для отслеживания сбоев Downdetector, пик жалоб пришелся на 20.30 мск и превысил 3,2 тысячи. На текущий момент жалобы снизились.Самыми распространенными проблемами, с которыми столкнулись пользователи, стали загрузка приложения и сайта, а также трудности со входом в личный кабинет.

https://ria.ru/20250117/onlayn-magazin-1994223109.html

https://ria.ru/20250330/servis-2008237550.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, технологии, в мире