https://ria.ru/20250331/steam-2008508682.html

В работе Steam произошел сбой

В работе Steam произошел сбой - РИА Новости, 31.03.2025

В работе Steam произошел сбой

Российские пользователи сообщают о проблемах в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, число жалоб достигло почти 3 тысяч, следует из данных сервиса по... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T20:31:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские пользователи сообщают о проблемах в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, число жалоб достигло почти 3 тысяч, следует из данных сервиса по мониторингу сбоев Downdetector.Так, согласно информации Downdetector, первые жалобы на работу платформы появились около 20.00 мск. Уже через 20 минут их количество превысило 2,9 тысячи.Самыми распространенными проблемами, с которыми столкнулись пользователи, стали загрузка приложения и сайта, а также трудности со входом в личный кабинет. Больше всего жалоб поступило от пользователей из Уральского федерального округа - Свердловской, Челябинской областей, Тюмени и Ханты-Мансийского автономного округа.

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россия, общество, технологии, видеоигры