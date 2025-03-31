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В работе Steam произошел сбой - РИА Новости, 31.03.2025
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20:31 31.03.2025 (обновлено: 20:36 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/steam-2008508682.html
В работе Steam произошел сбой
В работе Steam произошел сбой - РИА Новости, 31.03.2025
В работе Steam произошел сбой
Российские пользователи сообщают о проблемах в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, число жалоб достигло почти 3 тысяч, следует из данных сервиса по... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T20:31:00+03:00
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россия
общество
технологии
видеоигры
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские пользователи сообщают о проблемах в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, число жалоб достигло почти 3 тысяч, следует из данных сервиса по мониторингу сбоев Downdetector.Так, согласно информации Downdetector, первые жалобы на работу платформы появились около 20.00 мск. Уже через 20 минут их количество превысило 2,9 тысячи.Самыми распространенными проблемами, с которыми столкнулись пользователи, стали загрузка приложения и сайта, а также трудности со входом в личный кабинет. Больше всего жалоб поступило от пользователей из Уральского федерального округа - Свердловской, Челябинской областей, Тюмени и Ханты-Мансийского автономного округа.
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россия, общество, технологии, видеоигры
Россия, Общество, Технологии, видеоигры
В работе Steam произошел сбой

Downdetector: почти три тысячи россиян сообщили о сбоях в Steam

© Steam / FacebookЛоготип Steam
Логотип Steam - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Steam / Facebook
Логотип Steam. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские пользователи сообщают о проблемах в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, число жалоб достигло почти 3 тысяч, следует из данных сервиса по мониторингу сбоев Downdetector.
Так, согласно информации Downdetector, первые жалобы на работу платформы появились около 20.00 мск. Уже через 20 минут их количество превысило 2,9 тысячи.
Самыми распространенными проблемами, с которыми столкнулись пользователи, стали загрузка приложения и сайта, а также трудности со входом в личный кабинет. Больше всего жалоб поступило от пользователей из Уральского федерального округа - Свердловской, Челябинской областей, Тюмени и Ханты-Мансийского автономного округа.
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РоссияОбществоТехнологиивидеоигры
 
 
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