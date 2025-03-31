https://ria.ru/20250331/starmer-2008294763.html

Стармер обсудил с Трампом встречу "коалиции желающих" по Украине

Стармер обсудил с Трампом встречу "коалиции желающих" по Украине - РИА Новости, 31.03.2025

Стармер обсудил с Трампом встречу "коалиции желающих" по Украине

Премьер Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора рассказал президенту США Дональду Трампу об обсуждениях на встрече "коалиции желающих" по... РИА Новости, 31.03.2025

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2025-03-31T05:49:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора рассказал президенту США Дональду Трампу об обсуждениях на встрече "коалиции желающих" по Украине, которая состоялась на прошлой неделе в Париже, сообщили в канцелярии британского премьера."Обсуждая ситуацию на Украине, премьер-министр проинформировал президента о продуктивных дискуссиях на встрече коалиции желающих в Париже на этой неделе", — говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте канцелярии британского премьера.Отмечается, что Стармера и Трамп также обсудили переговоры между командами Великобритании и США по экономической сделке.Агентство Блумберг 13 марта передало, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

https://ria.ru/20250330/starmer-2008234657.html

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