https://ria.ru/20250331/stadion-2008471823.html
Свыше 30 школьных стадионов Подмосковья станут открытыми в 2025 году
Свыше 30 школьных стадионов Подмосковья станут открытыми в 2025 году - РИА Новости, 31.03.2025
Свыше 30 школьных стадионов Подмосковья станут открытыми в 2025 году
В Подмосковье станут доступными 36 школьных стадионов в этом году по региональному проекту "Открытый стадион", сообщает пресс-служба губернатора и правительства РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:52:00+03:00
2025-03-31T17:52:00+03:00
2025-03-31T17:52:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Подмосковье станут доступными 36 школьных стадионов в этом году по региональному проекту "Открытый стадион", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Проект реализуется по инициативе главы региона Андрея Воробьева. Так, жители смогут бесплатно тренироваться на школьных спортивных площадках, когда там не проходят уроки. В Подмосковье на территориях СОШ расположены порядка 600 стадионов, более 500 из них станут доступными к концу года. "Мы запустили проект “Открытый стадион” летом 2021 года, когда проанализировали загрузку школьных площадок и увидели, что в основном они работают днем, когда у детей идет физкультура. А вечером и особенно летом во время каникул стадионы свободны. При этом у нас в Подмосковье – большой запрос на спортивные пространства, где можно позаниматься на турнике или на уличных тренажерах, погонять мяч", – приводит пресс-служба слова Воробьева. Он отметил, что "Открытый стадион" дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой: беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой – лыжней или катком. Воробьев подчеркнул, что за 3,5 года открылись около 490 школьных стадионов, в этом году будут доступны еще 36. Все открытые стадионы соответствуют стандартам. Спортивные площадки ограждены забором от здания школы, имеют отдельные входы для жителей и для учащихся, закрепленные футбольные ворота, а также информационные щиты, урны и скамейки. По периметру стадионов устанавливают камеры видеонаблюдения, в том числе, подключенные к системе "Безопасный регион". За тем, что происходит на объекте, следят сотрудники охраны школ, которые должны оперативно реагировать в случае, если посетители нарушают правила поведения. В Подмосковье с начала этого года уже открыли два школьных стадиона – на улице Полковника Романова в поселке Нагорное городского округа Мытищи и в Реутове на улице Октября. До конца 2025 года доступными станут 34 спортивные площадки на территории городских и муниципальных округов.
https://ria.ru/20250331/yarmarki-2008470752.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Свыше 30 школьных стадионов Подмосковья станут открытыми в 2025 году
Доступ к тренировкам на 36 школьных стадионах станет открытым в 2025 году
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Подмосковье станут доступными 36 школьных стадионов в этом году по региональному проекту "Открытый стадион", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Проект реализуется по инициативе главы региона Андрея Воробьева. Так, жители смогут бесплатно тренироваться на школьных спортивных площадках, когда там не проходят уроки. В Подмосковье на территориях СОШ расположены порядка 600 стадионов, более 500 из них станут доступными к концу года.
"Мы запустили проект “Открытый стадион” летом 2021 года, когда проанализировали загрузку школьных площадок и увидели, что в основном они работают днем, когда у детей идет физкультура. А вечером и особенно летом во время каникул стадионы свободны. При этом у нас в Подмосковье – большой запрос на спортивные пространства, где можно позаниматься на турнике или на уличных тренажерах, погонять мяч", – приводит пресс-служба слова Воробьева.
Он отметил, что "Открытый стадион" дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой: беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой – лыжней или катком.
Воробьев подчеркнул, что за 3,5 года открылись около 490 школьных стадионов, в этом году будут доступны еще 36.
Все открытые стадионы соответствуют стандартам. Спортивные площадки ограждены забором от здания школы, имеют отдельные входы для жителей и для учащихся, закрепленные футбольные ворота, а также информационные щиты, урны и скамейки. По периметру стадионов устанавливают камеры видеонаблюдения, в том числе, подключенные к системе "Безопасный регион". За тем, что происходит на объекте, следят сотрудники охраны школ, которые должны оперативно реагировать в случае, если посетители нарушают правила поведения.
В Подмосковье с начала этого года уже открыли два школьных стадиона – на улице Полковника Романова в поселке Нагорное городского округа Мытищи и в Реутове на улице Октября. До конца 2025 года доступными станут 34 спортивные площадки на территории городских и муниципальных округов.