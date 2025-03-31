https://ria.ru/20250331/ssha-2008464179.html

США проверят подрядчиков госдепа из Дании на политику "инклюзивности"

США проверят подрядчиков госдепа из Дании на политику "инклюзивности" - РИА Новости, 31.03.2025

США проверят подрядчиков госдепа из Дании на политику "инклюзивности"

США попросили датских подрядчиков госдепартамента подтвердить, что они не следуют программам политики "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI),... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T17:26:00+03:00

2025-03-31T17:26:00+03:00

2025-03-31T17:26:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. США попросили датских подрядчиков госдепартамента подтвердить, что они не следуют программам политики "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), нарушающим законодательство Соединенных Штатов, следует из письма американского посольства в Копенгагене датским компаниям. Президент США Дональд Трамп в конце января отменил в американском правительстве так называемую политику DEI, назвав ее дискриминационной. Практика DEI-инициатив может нарушать гражданские права, убежден американский лидер. "Все подрядчики госдепартамента США должны подтвердить, что они не следуют программам по обеспечению политики DEI, которые нарушают антидискриминационные законы (США - ред.)", - говорится в письме, поступившем в распоряжение датского телеканала TV2. В письме к датским компаниям посольство США просит их подписать свидетельство о том, что они не следуют специальным программам, поощряющим инклюзивность, и соблюдают американское законодательство. TV2 отмечает, что несколько компаний, получивших письмо, обратились за консультацией в Датскую торговую палату. В интервью телеканалу глава Датской торговой палаты в США Сёрен Фриис Ларсен выразил мнение, что такая просьба от Вашингтона является "невероятной глупостью", подчеркнув при этом, что к ней нужно относиться серьезно. "Ни одна из этих компаний не хочет подписывать это", - заявил он телеканалу. На прошлой неделе газета Figaro со ссылкой на письмо, направленное американским посольством во Франции различным французским фирмам, сообщала, что США призвали французские компании отказаться от политики инклюзивности под угрозой прекращения сотрудничества. Отмечалось, что французским компаниям дали пять дней на заполнение формуляра, в котором они должны подтвердить свое соответствие американским законам, направленным против программ DEI.

https://ria.ru/20250329/ssha-2008090221.html

https://ria.ru/20250122/tramp-1994911794.html

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в мире, сша, копенгаген, вашингтон (штат), дональд трамп