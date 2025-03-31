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В New York Times рассказали о "спирали недоверия" между США и союзниками
В New York Times рассказали о "спирали недоверия" между США и союзниками - РИА Новости, 31.03.2025
В New York Times рассказали о "спирали недоверия" между США и союзниками
Агрессивная торговая политика, заявления о присоединений территорий и пренебрежительное отношение президента США Дональда Трампа создают "спираль недоверия"... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:23:00+03:00
2025-03-31T17:23:00+03:00
2025-03-31T17:23:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Агрессивная торговая политика, заявления о присоединений территорий и пренебрежительное отношение президента США Дональда Трампа создают "спираль недоверия" между США и союзниками, считает колумнист газеты New York Times. Так, по мнению автора публикации, введение пошлин вопреки торговому соглашению с Канадой и Мексикой и обещания сделать Канаду "51-м штатом" стали шоком для Канады, а сами канадцы перестали считать США надежным и заслуживающим доверия соседом. "Трамп вызвал нечто большее, чем просто сомнения. Его собственное недоверие к союзникам, которое проявляется в его убежденности в том, что выгода для других является потерей для Америки, стало взаимным. Это в свою очередь вызвало спираль недоверия... Угрозы превратить Канаду в американский штат и отправить американских военных в Мексику для борьбы с наркокартелями были дерзким посягательством на суверенитет, так же, как и заявления о присоединении Гренландии и контроле над Панамским каналом", - говорится в материале. Как следствие упадка доверия союзники США начинают действовать самостоятельно: в Европе в ответ на "пошлины, угрозы и общее презрение" объявили о планах увеличения собственных военных расходов, а также заключили торговое соглашение с блоком стран Латинской Америки, Португалия и другие страны НАТО пересматривают планы покупки истребителей F-35, Канада и Австралия разрабатывают собственный радар, а Польша, Южная Корея и Австралия начали обсуждение о доступу к ядерному оружию.
https://ria.ru/20250324/bolshinstvo-2006963076.html
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в мире, канада, сша, мексика, дональд трамп, нато
В мире, Канада, США, Мексика, Дональд Трамп, НАТО
В New York Times рассказали о "спирали недоверия" между США и союзниками
NYT: политика Трампа создает спираль недоверия между США и союзниками