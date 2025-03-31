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В США сравнили сделку с Украиной с колониальной эксплуатацией Конго - РИА Новости, 31.03.2025
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10:56 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/ssha-2008346207.html
В США сравнили сделку с Украиной с колониальной эксплуатацией Конго
В США сравнили сделку с Украиной с колониальной эксплуатацией Конго - РИА Новости, 31.03.2025
В США сравнили сделку с Украиной с колониальной эксплуатацией Конго
Соглашение по добыче ресурсов, которое США хотят заключить с Украиной, сравнимо с колониальной эксплуатацией Бельгией территории современной Демократической... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:56:00+03:00
2025-03-31T10:56:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Соглашение по добыче ресурсов, которое США хотят заключить с Украиной, сравнимо с колониальной эксплуатацией Бельгией территории современной Демократической Республики Конго (ДРК) в XIX веке, считает колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион. "Тем временем администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа использует момент наибольшей зависимости Киева, чтобы навязать контракт на добычу ресурсов. Недавно эта сделка была пересмотрена в форме, достойной эксплуатации Конго Бельгией в XIX веке, при этом Украине не было предоставлено никаких гарантий безопасности", - пишет автор статьи. Независимое государство Конго (НГК) - территория в бассейне реки Конго, которая находилась в персональном владении бельгийского короля Леопольда II в период с 1885 по 1908 год. Леопольда II критикуют за геноцид местного населения в Конго в XIX веке. Историки предполагают, что в эпоху Леопольда II в Конго погибли порядка десяти миллионов человек. Колонизаторы принуждали африканцев поставлять каучук и слоновую кость. В 1900-х годах Леопольд II был вынужден отказаться от прав суверена, в ноябре 1908 года НГК было преобразовано в бельгийскую колонию - Бельгийское Конго, которая обрела независимость 30 июня 1960 года и стала Республикой Конго. В августе 1964 года страна была названа Демократической Республикой Конго. Украинские СМИ в пятницу сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250330/ukraina-2008202032.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, spectator
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, Spectator
В США сравнили сделку с Украиной с колониальной эксплуатацией Конго

Bloomberg: сделка США и Украины сравнима с эксплуатацией Бельгией африканцев

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Соглашение по добыче ресурсов, которое США хотят заключить с Украиной, сравнимо с колониальной эксплуатацией Бельгией территории современной Демократической Республики Конго (ДРК) в XIX веке, считает колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион.
"Тем временем администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа использует момент наибольшей зависимости Киева, чтобы навязать контракт на добычу ресурсов. Недавно эта сделка была пересмотрена в форме, достойной эксплуатации Конго Бельгией в XIX веке, при этом Украине не было предоставлено никаких гарантий безопасности", - пишет автор статьи.
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Независимое государство Конго (НГК) - территория в бассейне реки Конго, которая находилась в персональном владении бельгийского короля Леопольда II в период с 1885 по 1908 год. Леопольда II критикуют за геноцид местного населения в Конго в XIX веке. Историки предполагают, что в эпоху Леопольда II в Конго погибли порядка десяти миллионов человек. Колонизаторы принуждали африканцев поставлять каучук и слоновую кость. В 1900-х годах Леопольд II был вынужден отказаться от прав суверена, в ноябре 1908 года НГК было преобразовано в бельгийскую колонию - Бельгийское Конго, которая обрела независимость 30 июня 1960 года и стала Республикой Конго. В августе 1964 года страна была названа Демократической Республикой Конго.
Украинские СМИ в пятницу сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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