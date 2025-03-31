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В Нью-Мексико подожгли отделение Республиканской партии США, сообщает CBS
В Нью-Мексико подожгли отделение Республиканской партии США, сообщает CBS - РИА Новости, 31.03.2025
В Нью-Мексико подожгли отделение Республиканской партии США, сообщает CBS
Отделение Республиканской партии США подожгли в штате Нью-Мексико, сообщает телеканал CBS со ссылкой на председателя отделения. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T02:05:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Отделение Республиканской партии США подожгли в штате Нью-Мексико, сообщает телеканал CBS со ссылкой на председателя отделения. "Республиканская партия в Нью-Мексико заявила, что ее штаб в Альбукерке в воскресенье стал жертвой того, что она назвала "намеренным актом поджога", - указывает телеканал. Отмечается, что вход в отделение был уничтожен, при этом на стене была сделана надпись с осуждением деятельности миграционной службы страны. По данным телеканала, в результате инцидента никто не пострадал, к расследованию подключилась ФБР.
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в мире, нью-мексико, сша, альбукерке, фбр
В мире, Нью-Мексико, США, Альбукерке, ФБР
В Нью-Мексико подожгли отделение Республиканской партии США, сообщает CBS
CBS: в Нью-Мексико подожгли отделение Республиканской партии США