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В Нью-Мексико подожгли отделение Республиканской партии США, сообщает CBS

В Нью-Мексико подожгли отделение Республиканской партии США, сообщает CBS - РИА Новости, 31.03.2025

В Нью-Мексико подожгли отделение Республиканской партии США, сообщает CBS

Отделение Республиканской партии США подожгли в штате Нью-Мексико, сообщает телеканал CBS со ссылкой на председателя отделения. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T02:05:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Отделение Республиканской партии США подожгли в штате Нью-Мексико, сообщает телеканал CBS со ссылкой на председателя отделения. "Республиканская партия в Нью-Мексико заявила, что ее штаб в Альбукерке в воскресенье стал жертвой того, что она назвала "намеренным актом поджога", - указывает телеканал. Отмечается, что вход в отделение был уничтожен, при этом на стене была сделана надпись с осуждением деятельности миграционной службы страны. По данным телеканала, в результате инцидента никто не пострадал, к расследованию подключилась ФБР.

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в мире, нью-мексико, сша, альбукерке, фбр