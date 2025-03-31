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Отслуживших службу по призыву своевременно уволят, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 31.03.2025
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16:44 31.03.2025 (обновлено: 16:55 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/sroki-2008452588.html
Отслуживших службу по призыву своевременно уволят, сообщили в Минобороны
Отслуживших службу по призыву своевременно уволят, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 31.03.2025
Отслуживших службу по призыву своевременно уволят, сообщили в Минобороны
Российских военных, выслуживших установленные сроки службы по призыву, своевременно уволят и направят к местам проживания, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:44:00+03:00
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россия
владимир путин
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российских военных, выслуживших установленные сроки службы по призыву, своевременно уволят и направят к местам проживания, сообщило министерство обороны РФ. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу граждан РФ от 18 до 30 лет с 1 апреля по 15 июля, весеннему призыву в 2025 году подлежат 160 тысяч человек. "Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - говорится в сообщении.
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россия, владимир путин, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Отслуживших службу по призыву своевременно уволят, сообщили в Минобороны

Минобороны: выслуживших сроки службы по призыву военных своевременно уволят

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкВоеннослужащие срочной службы ВС РФ
Военнослужащие срочной службы ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
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Военнослужащие срочной службы ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российских военных, выслуживших установленные сроки службы по призыву, своевременно уволят и направят к местам проживания, сообщило министерство обороны РФ.
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу граждан РФ от 18 до 30 лет с 1 апреля по 15 июля, весеннему призыву в 2025 году подлежат 160 тысяч человек.
"Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - говорится в сообщении.
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РоссияВладимир ПутинБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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