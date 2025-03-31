https://ria.ru/20250331/sroki-2008452588.html

Отслуживших службу по призыву своевременно уволят, сообщили в Минобороны

Отслуживших службу по призыву своевременно уволят, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 31.03.2025

Отслуживших службу по призыву своевременно уволят, сообщили в Минобороны

Российских военных, выслуживших установленные сроки службы по призыву, своевременно уволят и направят к местам проживания, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T16:44:00+03:00

2025-03-31T16:44:00+03:00

2025-03-31T16:55:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российских военных, выслуживших установленные сроки службы по призыву, своевременно уволят и направят к местам проживания, сообщило министерство обороны РФ. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу граждан РФ от 18 до 30 лет с 1 апреля по 15 июля, весеннему призыву в 2025 году подлежат 160 тысяч человек. "Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250331/prizyv-2008452178.html

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россия, владимир путин, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)