https://ria.ru/20250331/sroki-2008452588.html
Отслуживших службу по призыву своевременно уволят, сообщили в Минобороны
Отслуживших службу по призыву своевременно уволят, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 31.03.2025
Отслуживших службу по призыву своевременно уволят, сообщили в Минобороны
Российских военных, выслуживших установленные сроки службы по призыву, своевременно уволят и направят к местам проживания, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:44:00+03:00
2025-03-31T16:44:00+03:00
2025-03-31T16:55:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454038_0:284:3030:1988_1920x0_80_0_0_303e454e0a6602c13095b21f0b51e97f.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российских военных, выслуживших установленные сроки службы по призыву, своевременно уволят и направят к местам проживания, сообщило министерство обороны РФ. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу граждан РФ от 18 до 30 лет с 1 апреля по 15 июля, весеннему призыву в 2025 году подлежат 160 тысяч человек. "Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250331/prizyv-2008452178.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454038_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_edac42ffe04c4fd867c48554a877006f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Отслуживших службу по призыву своевременно уволят, сообщили в Минобороны
Минобороны: выслуживших сроки службы по призыву военных своевременно уволят