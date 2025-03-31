https://ria.ru/20250331/spetsoperatsiya-2008485133.html

Спецоперация, 31 марта: Киев продолжает атаки на энергообъекты России

Спецоперация, 31 марта: Киев продолжает атаки на энергообъекты России - РИА Новости, 31.03.2025

Спецоперация, 31 марта: Киев продолжает атаки на энергообъекты России

Киевский режим продолжил атаковать объекты энергетической инфраструктуры России, что говорит о его недоговороспособности по любым обязательствам, касающимся... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T18:24:00+03:00

2025-03-31T18:24:00+03:00

2025-03-31T18:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

швеция

виктор медведчук

дмитрий песков

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004608022_0:192:2957:1855_1920x0_80_0_0_6627df9ec68bc8c8d64ab5b101a295fa.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Киевский режим продолжил атаковать объекты энергетической инфраструктуры России, что говорит о его недоговороспособности по любым обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине, сообщили в Минобороны РФ. Как сообщили в военном ведомстве, продолжающиеся намеренные атаки ВСУ энергообъектов России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине. По данным ведомства, после удара ВСУ вышла из строя высоковольтная линия и прекратилось электроснабжение бытовых потребителей в Севском и Суземском районах Брянской области. Ход СВОРоссийские подразделения продолжили продвижение в глубину обороны противника, заняли более выгодные рубежи и позиции, противник потерял ранеными и убитыми до 1105 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Потери противника в курском приграничье превысили 190 боевиков, уничтожены танк и бронетранспортер, сообщило военное ведомство РФ. У Путина нет в графике разговора с ТрампомВ графике президента РФ Владимира Путина нет телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом, но российский лидер остается открытым к таким контактам, по мере необходимости их разговор будет организован весьма оперативно, рассказали в Кремле. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решительно осуждают действия вандалов, осквернивших могилы военкора "Известий" Александра Федорчака и участников СВО, это непозволительно и чудовищно. По его словам, к вандалам, оскверняющим могилы участников СВО и военкоров, должны поменяться самые жесткие меры. Возрастных мобилизованных в ВСУ отправят на строительство укреплений в тылуВоеннообязанных старше 50 лет и с ограничениями по здоровью на Украине теперь могут направлять для строительства фортификационных сооружений в тылу, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на замначальника военкомата в подконтрольном ВСУ Запорожье. Издание отмечает, что теперь мужчин в этом возрасте могут мобилизовать в части, где не нужно особой квалификации. На сопровождающем публикацию видео представитель военкомата отметил, что граждане старше 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, направляются в подразделения сил территориальной обороны ВСУ, в части поддержки и обеспечения. "Есть очень много специальностей, и эти подразделения выполняют важные задачи по обустройстве фортификационных сооружений... выполняют задачи по укомплектованию боевых частей, комплектуются водителями и другими специалистами", - сказал работник военкомата. Швеция выделяет очередной транш УкраинеШвеция выделяет Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи на 1,6 миллиарда долларов, заявил в понедельник министр обороны королевства Пол Йонсон. По его словам, королевство предоставляет уже 19-й пакет помощи Украине. Он является крупнейшим на сегодняшний день из тех, что были пожертвованы Украине. Медведчук за внешнее управление Украиной под эгидой ООНПредседатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что введение временного международного управления под эгидой ООН является реальным механизмом спасения жителей Украины и восстановления мира. По его словам, сегодня на Украине исключены любые выборы, установлен диктаторский режим, страна превращена в концентрационный лагерь, власть узурпирована и сосредоточена в руках преступной организации во главе с Зеленским, запрещена деятельность 18 оппозиционных политических партий. Медведчук считает, что по исторически сложившейся миротворческой практике ООН, при чрезвычайных обстоятельствах, когда институты государственной власти соответствующего государства пребывают в таком кризисе, что иного способа их реанимации не существует, вопрос воссоздания легитимных государственных органов власти и правопорядка решается путем введения временных администраций управления, которые обеспечивают миростроительство, осуществляют реальные функции постконфликтного восстановления государства, организации и проведении демократических выборов. По его мнению, Россия, США и другие страны и другие страны могут заключить договор и сформировать временную администрацию, которая может включать гражданский и военный компоненты, а также будет наделена всеми президентскими, законодательными и исполнительными полномочиями. "С момента вступления договора о формировании временной администрации в силу все боевые действия немедленно прекращаются, а Верховная рада Украины, кабинет министров Украины, другие органы государственной исполнительной власти, органы местного самоуправления, суды прекращают свою деятельность. Власть переходит к временной администрации, которая готовит условия для справедливых демократических выборов", - пишет Медведчук. Он убежден, что без временной администрации на Украине невозможно провести демократические выборы президента, парламента и органов местного самоуправления. Также он считает возможным создание люстрационного комитета для очищения власти. По его словам, временная администрация может быть упразднена после проведения выборов, признания их демократическими и принятия новой конституции. "Все вышеизложенные меры могут быть восстановлением украинской государственности, к катастрофе которой ее привела нынешняя власть", - добавил Медведчук. В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры РФ и США не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления.

https://ria.ru/20250331/minoborony-2008377111.html

https://ria.ru/20250331/naemnik-2008465575.html

https://ria.ru/20250331/peskov-2008391073.html

https://ria.ru/20250330/mobilizatsiya-2008284869.html

https://ria.ru/20250328/makron-2008063657.html

https://ria.ru/20250327/energetika-2007743891.html

https://ria.ru/20250331/slovakija-2008467241.html

https://ria.ru/20250330/pomosch-2008278552.html

украина

россия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, швеция, виктор медведчук, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, оон, в мире, дональд трамп