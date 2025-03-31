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Спецоперация, 31 марта: Киев продолжает атаки на энергообъекты России - РИА Новости, 31.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:24 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/spetsoperatsiya-2008485133.html
Спецоперация, 31 марта: Киев продолжает атаки на энергообъекты России
Спецоперация, 31 марта: Киев продолжает атаки на энергообъекты России - РИА Новости, 31.03.2025
Спецоперация, 31 марта: Киев продолжает атаки на энергообъекты России
Киевский режим продолжил атаковать объекты энергетической инфраструктуры России, что говорит о его недоговороспособности по любым обязательствам, касающимся... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T18:24:00+03:00
2025-03-31T18:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
швеция
виктор медведчук
дмитрий песков
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Киевский режим продолжил атаковать объекты энергетической инфраструктуры России, что говорит о его недоговороспособности по любым обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине, сообщили в Минобороны РФ. Как сообщили в военном ведомстве, продолжающиеся намеренные атаки ВСУ энергообъектов России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине. По данным ведомства, после удара ВСУ вышла из строя высоковольтная линия и прекратилось электроснабжение бытовых потребителей в Севском и Суземском районах Брянской области. Ход СВОРоссийские подразделения продолжили продвижение в глубину обороны противника, заняли более выгодные рубежи и позиции, противник потерял ранеными и убитыми до 1105 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Потери противника в курском приграничье превысили 190 боевиков, уничтожены танк и бронетранспортер, сообщило военное ведомство РФ. У Путина нет в графике разговора с ТрампомВ графике президента РФ Владимира Путина нет телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом, но российский лидер остается открытым к таким контактам, по мере необходимости их разговор будет организован весьма оперативно, рассказали в Кремле. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решительно осуждают действия вандалов, осквернивших могилы военкора "Известий" Александра Федорчака и участников СВО, это непозволительно и чудовищно. По его словам, к вандалам, оскверняющим могилы участников СВО и военкоров, должны поменяться самые жесткие меры. Возрастных мобилизованных в ВСУ отправят на строительство укреплений в тылуВоеннообязанных старше 50 лет и с ограничениями по здоровью на Украине теперь могут направлять для строительства фортификационных сооружений в тылу, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на замначальника военкомата в подконтрольном ВСУ Запорожье. Издание отмечает, что теперь мужчин в этом возрасте могут мобилизовать в части, где не нужно особой квалификации. На сопровождающем публикацию видео представитель военкомата отметил, что граждане старше 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, направляются в подразделения сил территориальной обороны ВСУ, в части поддержки и обеспечения. "Есть очень много специальностей, и эти подразделения выполняют важные задачи по обустройстве фортификационных сооружений... выполняют задачи по укомплектованию боевых частей, комплектуются водителями и другими специалистами", - сказал работник военкомата. Швеция выделяет очередной транш УкраинеШвеция выделяет Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи на 1,6 миллиарда долларов, заявил в понедельник министр обороны королевства Пол Йонсон. По его словам, королевство предоставляет уже 19-й пакет помощи Украине. Он является крупнейшим на сегодняшний день из тех, что были пожертвованы Украине. Медведчук за внешнее управление Украиной под эгидой ООНПредседатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что введение временного международного управления под эгидой ООН является реальным механизмом спасения жителей Украины и восстановления мира. По его словам, сегодня на Украине исключены любые выборы, установлен диктаторский режим, страна превращена в концентрационный лагерь, власть узурпирована и сосредоточена в руках преступной организации во главе с Зеленским, запрещена деятельность 18 оппозиционных политических партий. Медведчук считает, что по исторически сложившейся миротворческой практике ООН, при чрезвычайных обстоятельствах, когда институты государственной власти соответствующего государства пребывают в таком кризисе, что иного способа их реанимации не существует, вопрос воссоздания легитимных государственных органов власти и правопорядка решается путем введения временных администраций управления, которые обеспечивают миростроительство, осуществляют реальные функции постконфликтного восстановления государства, организации и проведении демократических выборов. По его мнению, Россия, США и другие страны и другие страны могут заключить договор и сформировать временную администрацию, которая может включать гражданский и военный компоненты, а также будет наделена всеми президентскими, законодательными и исполнительными полномочиями. "С момента вступления договора о формировании временной администрации в силу все боевые действия немедленно прекращаются, а Верховная рада Украины, кабинет министров Украины, другие органы государственной исполнительной власти, органы местного самоуправления, суды прекращают свою деятельность. Власть переходит к временной администрации, которая готовит условия для справедливых демократических выборов", - пишет Медведчук. Он убежден, что без временной администрации на Украине невозможно провести демократические выборы президента, парламента и органов местного самоуправления. Также он считает возможным создание люстрационного комитета для очищения власти. По его словам, временная администрация может быть упразднена после проведения выборов, признания их демократическими и принятия новой конституции. "Все вышеизложенные меры могут быть восстановлением украинской государственности, к катастрофе которой ее привела нынешняя власть", - добавил Медведчук. В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры РФ и США не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления.
https://ria.ru/20250331/minoborony-2008377111.html
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украина, россия, швеция, виктор медведчук, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, оон, в мире, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Швеция, Виктор Медведчук, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ООН, В мире, Дональд Трамп

Спецоперация, 31 марта: Киев продолжает атаки на энергообъекты России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Киевский режим продолжил атаковать объекты энергетической инфраструктуры России, что говорит о его недоговороспособности по любым обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине, сообщили в Минобороны РФ.
Как сообщили в военном ведомстве, продолжающиеся намеренные атаки ВСУ энергообъектов России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине.
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Минобороны России заявило о недоговороспособности Киева после атак ВСУ
Вчера, 12:48
По данным ведомства, после удара ВСУ вышла из строя высоковольтная линия и прекратилось электроснабжение бытовых потребителей в Севском и Суземском районах Брянской области.

Ход СВО

Российские подразделения продолжили продвижение в глубину обороны противника, заняли более выгодные рубежи и позиции, противник потерял ранеными и убитыми до 1105 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
Потери противника в курском приграничье превысили 190 боевиков, уничтожены танк и бронетранспортер, сообщило военное ведомство РФ.
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Швейцария открыла дело против 14 наемников, воюющих на стороне ВСУ
Вчера, 17:31

У Путина нет в графике разговора с Трампом

В графике президента РФ Владимира Путина нет телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом, но российский лидер остается открытым к таким контактам, по мере необходимости их разговор будет организован весьма оперативно, рассказали в Кремле.
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решительно осуждают действия вандалов, осквернивших могилы военкора "Известий" Александра Федорчака и участников СВО, это непозволительно и чудовищно. По его словам, к вандалам, оскверняющим могилы участников СВО и военкоров, должны поменяться самые жесткие меры.
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Песков обратил внимание на отсутствие прямых цитат Трампа о Путине
Вчера, 13:54

Возрастных мобилизованных в ВСУ отправят на строительство укреплений в тылу

Военнообязанных старше 50 лет и с ограничениями по здоровью на Украине теперь могут направлять для строительства фортификационных сооружений в тылу, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на замначальника военкомата в подконтрольном ВСУ Запорожье.
Издание отмечает, что теперь мужчин в этом возрасте могут мобилизовать в части, где не нужно особой квалификации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
На Украине 1 апреля "сгорят" все отсрочки от мобилизации
30 марта, 22:05
На сопровождающем публикацию видео представитель военкомата отметил, что граждане старше 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, направляются в подразделения сил территориальной обороны ВСУ, в части поддержки и обеспечения. "Есть очень много специальностей, и эти подразделения выполняют важные задачи по обустройстве фортификационных сооружений... выполняют задачи по укомплектованию боевых частей, комплектуются водителями и другими специалистами", - сказал работник военкомата.

Швеция выделяет очередной транш Украине

Швеция выделяет Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи на 1,6 миллиарда долларов, заявил в понедельник министр обороны королевства Пол Йонсон.
По его словам, королевство предоставляет уже 19-й пакет помощи Украине. Он является крупнейшим на сегодняшний день из тех, что были пожертвованы Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Макрон заявил, что помощь Украине не будет финансироваться за счет налогов
28 марта, 23:49

Медведчук за внешнее управление Украиной под эгидой ООН

Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что введение временного международного управления под эгидой ООН является реальным механизмом спасения жителей Украины и восстановления мира.
По его словам, сегодня на Украине исключены любые выборы, установлен диктаторский режим, страна превращена в концентрационный лагерь, власть узурпирована и сосредоточена в руках преступной организации во главе с Зеленским, запрещена деятельность 18 оппозиционных политических партий.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В РФПИ назвали безопасность энергетики шагом к решению конфликта на Украине
27 марта, 17:32
Медведчук считает, что по исторически сложившейся миротворческой практике ООН, при чрезвычайных обстоятельствах, когда институты государственной власти соответствующего государства пребывают в таком кризисе, что иного способа их реанимации не существует, вопрос воссоздания легитимных государственных органов власти и правопорядка решается путем введения временных администраций управления, которые обеспечивают миростроительство, осуществляют реальные функции постконфликтного восстановления государства, организации и проведении демократических выборов.
По его мнению, Россия, США и другие страны и другие страны могут заключить договор и сформировать временную администрацию, которая может включать гражданский и военный компоненты, а также будет наделена всеми президентскими, законодательными и исполнительными полномочиями.
«
"С момента вступления договора о формировании временной администрации в силу все боевые действия немедленно прекращаются, а Верховная рада Украины, кабинет министров Украины, другие органы государственной исполнительной власти, органы местного самоуправления, суды прекращают свою деятельность. Власть переходит к временной администрации, которая готовит условия для справедливых демократических выборов", - пишет Медведчук.
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Словакия получит из фондов ЕС 101 миллион евро на энергопроекты на Украине
Вчера, 17:37
Он убежден, что без временной администрации на Украине невозможно провести демократические выборы президента, парламента и органов местного самоуправления. Также он считает возможным создание люстрационного комитета для очищения власти. По его словам, временная администрация может быть упразднена после проведения выборов, признания их демократическими и принятия новой конституции.
«
"Все вышеизложенные меры могут быть восстановлением украинской государственности, к катастрофе которой ее привела нынешняя власть", - добавил Медведчук.
В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры РФ и США не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В США жестко высказались о помощи Украине
30 марта, 20:56
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияШвецияВиктор МедведчукДмитрий ПесковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныООНВ миреДональд Трамп
 
 
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