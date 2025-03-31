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ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 31.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:19 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/spetsoperatsiya-2008383725.html
ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 31.03.2025
ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ В ДНР, потери противника превысили 160 военнослужащих,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:19:00+03:00
2025-03-31T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ В ДНР, потери противника превысили 160 военнослужащих, танк и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Новополь, Воскресенка, Вольное Поле и Ялта Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 160 военнослужащих, танк, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 160 боевиков и танк в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ В ДНР, потери противника превысили 160 военнослужащих, танк и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Новополь, Воскресенка, Вольное Поле и Ялта Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 160 военнослужащих, танк, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении военного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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