https://ria.ru/20250331/spetsoperatsiya-2008383725.html

ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 31.03.2025

ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ В ДНР, потери противника превысили 160 военнослужащих,... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:19:00+03:00

2025-03-31T13:19:00+03:00

2025-03-31T13:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ В ДНР, потери противника превысили 160 военнослужащих, танк и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Новополь, Воскресенка, Вольное Поле и Ялта Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 160 военнослужащих, танк, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф