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ВСУ потеряли до 275 боевиков в зоне действия бойцов "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 275 боевиков в зоне действия бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 31.03.2025
ВСУ потеряли до 275 боевиков в зоне действия бойцов "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 275 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:14:00+03:00
2025-03-31T13:14:00+03:00
2025-03-31T13:16:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 275 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения "Азов"* и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Северск, Марково, Часов Яр, Дылеевка и Александро-Калиново Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерстваПо данным ведомства, ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, пять пикапов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.* Запрещенная в РФ террористическая организация
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ВСУ потеряли до 275 боевиков в зоне действия бойцов "Юга" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 275 боевиков и РЛС в зоне действия бойцов "Юга" за сутки