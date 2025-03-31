https://ria.ru/20250331/spetsoperatsiya-2008382390.html

ВСУ потеряли до 275 боевиков в зоне действия бойцов "Юга" за сутки

ВСУ потеряли до 275 боевиков в зоне действия бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 31.03.2025

ВСУ потеряли до 275 боевиков в зоне действия бойцов "Юга" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 275 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:14:00+03:00

2025-03-31T13:14:00+03:00

2025-03-31T13:16:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 275 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения "Азов"* и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Северск, Марково, Часов Яр, Дылеевка и Александро-Калиново Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерстваПо данным ведомства, ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, пять пикапов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.* Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, северск, вооруженные силы рф