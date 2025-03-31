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ВСУ потеряли до 275 боевиков в зоне действия бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 31.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 31.03.2025 (обновлено: 13:16 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/spetsoperatsiya-2008382390.html
ВСУ потеряли до 275 боевиков в зоне действия бойцов "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 275 боевиков в зоне действия бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 31.03.2025
ВСУ потеряли до 275 боевиков в зоне действия бойцов "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 275 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:14:00+03:00
2025-03-31T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
северск
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 275 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения "Азов"* и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Северск, Марково, Часов Яр, Дылеевка и Александро-Калиново Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерстваПо данным ведомства, ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, пять пикапов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.* Запрещенная в РФ террористическая организация
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, северск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Северск, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 275 боевиков в зоне действия бойцов "Юга" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 275 боевиков и РЛС в зоне действия бойцов "Юга" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 275 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения "Азов"* и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Северск, Марково, Часов Яр, Дылеевка и Александро-Калиново Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, пять пикапов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
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22 июня 2022, 17:18
 
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