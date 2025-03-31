https://ria.ru/20250331/spetsoperatsiya-2008310549.html

ВСУ ставят платы-ловушки для подрыва упавших FPV-дронов, сообщил разведчик

ВСУ ставят платы-ловушки для подрыва упавших FPV-дронов, сообщил разведчик - РИА Новости, 31.03.2025

ВСУ ставят платы-ловушки для подрыва упавших FPV-дронов, сообщил разведчик

ВСУ устанавливают платы-ловушки для подрыва своих упавших FPV-дронов, бойцам следует внимательно относиться к подобным трофеям, рассказал корреспонденту РИА... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T06:25:00+03:00

2025-03-31T06:25:00+03:00

2025-03-31T06:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

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ЛУГАНСК, 31 мар – РИА Новости. ВСУ устанавливают платы-ловушки для подрыва своих упавших FPV-дронов, бойцам следует внимательно относиться к подобным трофеям, рассказал корреспонденту РИА Новости военнослужащий разведвзвода БПЛА группировки войск "Запад" с позывным "Крым". Он продемонстрировал трофейный FPV-камикадзе с установленной на него платой подрыва, которая располагалась на раме между полетным контроллером и курсовой видеокамерой. "Птица" падает – допустим, не долетела, аккумулятор сел, или попала под наш РЭБ. После падения через заданное время она сама сдетонирует. За счет дополнительного питания платы подрыва происходит замыкание электроцепи даже в том случае, если при падении оторвался аккумулятор дрона. С платы подается 1,5 Вольта напряжения на детонатор. Вот такой батареи хватает, чтобы она сутки пролежала", - рассказал "Крым". По его словам, не знающий о плате-ловушке боец может забрать трофей, и это может стоить ему жизни или здоровья. Вариантов ее активации огромное количество – самоликвидатор может сработать через заданное время после падения дрона, а может замкнуть цепь при приближении человека или автомобиля, изменении положения в пространстве и высоты, среагировать на металлические предметы в руках сапера. На данном дроне стоял самый простой вариант платы, однако бойцы отнеслись к ней со всей серьезностью при осмотре и разминировании. "Здесь сработал мой коллега, мы ее вовремя разминировали и пустили на детали", - рассказал "Крым". Он отметил, что сейчас изучается сетка каналов управления данного FPV, а позже БПЛА перепрошьют и отправят на позиции украинских военных.

https://ria.ru/20250331/vsu-2008309444.html

https://ria.ru/20250331/spetsoperatsiya-2008307896.html

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технологии, вооруженные силы украины