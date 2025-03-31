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ВСУ ставят платы-ловушки для подрыва упавших FPV-дронов, сообщил разведчик - РИА Новости, 31.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:25 31.03.2025 (обновлено: 06:52 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/spetsoperatsiya-2008310549.html
ВСУ ставят платы-ловушки для подрыва упавших FPV-дронов, сообщил разведчик
ВСУ ставят платы-ловушки для подрыва упавших FPV-дронов, сообщил разведчик - РИА Новости, 31.03.2025
ВСУ ставят платы-ловушки для подрыва упавших FPV-дронов, сообщил разведчик
ВСУ устанавливают платы-ловушки для подрыва своих упавших FPV-дронов, бойцам следует внимательно относиться к подобным трофеям, рассказал корреспонденту РИА... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T06:25:00+03:00
2025-03-31T06:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
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ЛУГАНСК, 31 мар – РИА Новости. ВСУ устанавливают платы-ловушки для подрыва своих упавших FPV-дронов, бойцам следует внимательно относиться к подобным трофеям, рассказал корреспонденту РИА Новости военнослужащий разведвзвода БПЛА группировки войск "Запад" с позывным "Крым". Он продемонстрировал трофейный FPV-камикадзе с установленной на него платой подрыва, которая располагалась на раме между полетным контроллером и курсовой видеокамерой. "Птица" падает – допустим, не долетела, аккумулятор сел, или попала под наш РЭБ. После падения через заданное время она сама сдетонирует. За счет дополнительного питания платы подрыва происходит замыкание электроцепи даже в том случае, если при падении оторвался аккумулятор дрона. С платы подается 1,5 Вольта напряжения на детонатор. Вот такой батареи хватает, чтобы она сутки пролежала", - рассказал "Крым". По его словам, не знающий о плате-ловушке боец может забрать трофей, и это может стоить ему жизни или здоровья. Вариантов ее активации огромное количество – самоликвидатор может сработать через заданное время после падения дрона, а может замкнуть цепь при приближении человека или автомобиля, изменении положения в пространстве и высоты, среагировать на металлические предметы в руках сапера. На данном дроне стоял самый простой вариант платы, однако бойцы отнеслись к ней со всей серьезностью при осмотре и разминировании. "Здесь сработал мой коллега, мы ее вовремя разминировали и пустили на детали", - рассказал "Крым". Он отметил, что сейчас изучается сетка каналов управления данного FPV, а позже БПЛА перепрошьют и отправят на позиции украинских военных.
https://ria.ru/20250331/vsu-2008309444.html
https://ria.ru/20250331/spetsoperatsiya-2008307896.html
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технологии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Вооруженные силы Украины
ВСУ ставят платы-ловушки для подрыва упавших FPV-дронов, сообщил разведчик

ВСУ ставят платы-ловушки для подрыва своих упавших FPV-дронов

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 мар – РИА Новости. ВСУ устанавливают платы-ловушки для подрыва своих упавших FPV-дронов, бойцам следует внимательно относиться к подобным трофеям, рассказал корреспонденту РИА Новости военнослужащий разведвзвода БПЛА группировки войск "Запад" с позывным "Крым".
Он продемонстрировал трофейный FPV-камикадзе с установленной на него платой подрыва, которая располагалась на раме между полетным контроллером и курсовой видеокамерой.
Устройство технической разведки, установленное украинскими диверсантами на берегу Днепра - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Херсонской области обнаружили новое устройство разведки ВСУ
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"Птица" падает – допустим, не долетела, аккумулятор сел, или попала под наш РЭБ. После падения через заданное время она сама сдетонирует. За счет дополнительного питания платы подрыва происходит замыкание электроцепи даже в том случае, если при падении оторвался аккумулятор дрона. С платы подается 1,5 Вольта напряжения на детонатор. Вот такой батареи хватает, чтобы она сутки пролежала", - рассказал "Крым".
По его словам, не знающий о плате-ловушке боец может забрать трофей, и это может стоить ему жизни или здоровья. Вариантов ее активации огромное количество – самоликвидатор может сработать через заданное время после падения дрона, а может замкнуть цепь при приближении человека или автомобиля, изменении положения в пространстве и высоты, среагировать на металлические предметы в руках сапера. На данном дроне стоял самый простой вариант платы, однако бойцы отнеслись к ней со всей серьезностью при осмотре и разминировании.
"Здесь сработал мой коллега, мы ее вовремя разминировали и пустили на детали", - рассказал "Крым". Он отметил, что сейчас изучается сетка каналов управления данного FPV, а позже БПЛА перепрошьют и отправят на позиции украинских военных.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииВооруженные силы Украины
 
 
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