https://ria.ru/20250331/spetsoperatsiya-2008308069.html

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Красноармейском

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 31.03.2025

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Красноармейском

Артиллерийский расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T05:18:00+03:00

2025-03-31T05:18:00+03:00

2025-03-31T05:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

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красноармейск

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Артиллерийский расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки войск "Центр" высокоточным боеприпасом "Краснополь-М2" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что противник перебросил под Красноармейск дополнительные подразделения БПЛА. Разведчики группировки обнаружили пункт управления БПЛА и передали координаты цели расчету 152-миллиметрровой САУ 2С19 "Мста-С". Артиллерийский расчет оперативно навел боевую машину на цель и точным попаданием корректируемого боеприпаса уничтожил укрытие. Корректировку огня и контроль поражения цели выполняли расчеты БПЛА "Орлан-30".

https://ria.ru/20250331/spetsoperatsiya-2008307896.html

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россия, красноармейск, вооруженные силы украины