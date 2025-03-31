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ВС России установили флаг на мемориале в Курской области
ВС России установили флаг на мемориале в Курской области - РИА Новости, 31.03.2025
ВС России установили флаг на мемориале в Курской области
Российские военные установили флаг на мемориальном комплексе, посвященном Великой Отечественной войне, в освобожденной Гоголевке Курской области, сообщает... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T05:10:00+03:00
2025-03-31T05:10:00+03:00
2025-03-31T05:10:00+03:00
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КУРСК, 31 мар - РИА Новости. Российские военные установили флаг на мемориальном комплексе, посвященном Великой Отечественной войне, в освобожденной Гоголевке Курской области, сообщает Минобороны России. "Штурмовые подразделения ВДВ, используя складки местности, при поддержке огня артиллерии, средств БПЛА вошли в населенный пункт Гоголевка и, овладев группой домов, закрепились на рубеже. В дальнейшем, используя результаты огневого поражения средствами артиллерии и БПЛА, штурмовики ВДВ из Рязанской области от дома к дому овладели населенным пунктом и приступили к его удержанию", - сказали в ведомстве. Подразделения ВСУ, избегая стрелковых боев, а также оставив часть личного состава для прикрытия, отошли вглубь территории населенного пункта, а затем были уничтожены. Также Минобороны РФ опубликовало кадры "занятых российскими десантниками опорных пунктов в районе населенного пункта Гоголевка Курской области и установки флага на мемориальном комплексе, посвященном Великой Отечественной войне".
https://ria.ru/20250331/artilleristy-2008307442.html
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ВС России установили флаг на мемориале в Курской области
ВС России установили флаг на мемориале в освобожденной Гоголевке Курской области