https://ria.ru/20250331/spetsoperatsiya-2008307254.html
В ходе освобождения Запорожья в ДНР уничтожено множество техники ВСУ
В ходе освобождения Запорожья в ДНР уничтожено множество техники ВСУ - РИА Новости, 31.03.2025
В ходе освобождения Запорожья в ДНР уничтожено множество техники ВСУ
Российские бойцы уничтожили множество техники ВСУ при освобождении населенного пункта Запорожье в ДНР, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T05:06:00+03:00
2025-03-31T05:06:00+03:00
2025-03-31T08:49:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские бойцы уничтожили множество техники ВСУ при освобождении населенного пункта Запорожье в ДНР, рассказали в Минобороны.Штурм населенного пункта проводился под контролем операторов беспилотников. Кроме того, они постоянно взаимодействовали с артиллерийскими расчетами, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из построек и домов. Как рассказали в ведомстве, операторы дронов точными сбросами уничтожали противника в лесополосах и блиндажах. Штурмовые подразделения заходили в село мелкими группами, держались ближе к всевозможным укрытиям, проходили блиндажи и замаскированные укрытия. "В ходе боев военнослужащие уничтожили множество единиц военной техники ВСУ и большое количество тяжелых гексакоптеров ВСУ различного типа, препятствующих продвижению штурмовых подразделений", — сообщили в Минобороны. Смелые и решительные действия бойцов, умелое руководство действиями личного состава командирами всех степеней, а также умелое применение различных сил и средств поражения позволили выполнить боевую задачу и вытеснить противника из очередного населенного пункта, отметили в ведомстве. О завершении освобождения населенного пункта Запорожье в ДНР Минобороны России сообщило 30 марта. Село расположено на Красноармейском направлении примерно в 23 километрах к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск).
https://ria.ru/20250331/vsu-2008305737.html
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Кадры освобождения Запорожья в ДНР
Кадры освобождения Запорожья в ДНР
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Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ходе освобождения Запорожья в ДНР уничтожено множество техники ВСУ
Минобороны: в ходе освобождения Запорожья в ДНР уничтожено множество техники ВСУ
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские бойцы уничтожили множество техники ВСУ при освобождении населенного пункта Запорожье в ДНР, рассказали в Минобороны.
Штурм населенного пункта проводился под контролем операторов беспилотников. Кроме того, они постоянно взаимодействовали с артиллерийскими расчетами, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из построек и домов.
Как рассказали в ведомстве, операторы дронов точными сбросами уничтожали противника в лесополосах и блиндажах. Штурмовые подразделения заходили в село мелкими группами, держались ближе к всевозможным укрытиям, проходили блиндажи и замаскированные укрытия.
«
"В ходе боев военнослужащие уничтожили множество единиц военной техники ВСУ
и большое количество тяжелых гексакоптеров ВСУ различного типа, препятствующих продвижению штурмовых подразделений", — сообщили в Минобороны.
Смелые и решительные действия бойцов, умелое руководство действиями личного состава командирами всех степеней, а также умелое применение различных сил и средств поражения позволили выполнить боевую задачу и вытеснить противника из очередного населенного пункта, отметили в ведомстве.
О завершении освобождения населенного пункта Запорожье в ДНР
Минобороны России сообщило 30 марта. Село расположено на Красноармейском направлении примерно в 23 километрах к юго-западу от Красноармейска
(украинское название — Покровск).