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В Совбезе оценили риски возникновения замкнутых мигрантских анклавов - РИА Новости, 31.03.2025
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07:32 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/sovbez-2008312226.html
В Совбезе оценили риски возникновения замкнутых мигрантских анклавов
В Совбезе оценили риски возникновения замкнутых мигрантских анклавов - РИА Новости, 31.03.2025
В Совбезе оценили риски возникновения замкнутых мигрантских анклавов
В ряде регионов России не исключены риски возникновения устойчивых замкнутых мигрантских анклавов, где зачастую наблюдаются проблемы с действием в полном объеме РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T07:32:00+03:00
2025-03-31T07:32:00+03:00
общество
россия
александр гребенкин
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В ряде регионов России не исключены риски возникновения устойчивых замкнутых мигрантских анклавов, где зачастую наблюдаются проблемы с действием в полном объеме российских законов. В этих мигрантских общинах нередко пропагандируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки, сказал в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. "В ряде регионов в городских и сельских поселениях фиксируются места компактного проживания моноэтнических групп, образование которых, как правило, связано с объектами осуществления трудовой деятельности иностранных граждан - преимущественно в торгово-рыночной сфере, в сфере строительства, общественного питания, сельскохозяйственной деятельности. Это также формирует дополнительные риски возникновения устойчивых замкнутых анклавов, где фактически зачастую не действуют российские законы, пропагандируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки. К сожалению, это способствует возникновению социальной напряженности в этих местах", - сказал Гребенкин. По его словам, особую опасность в этом смысле представляют иностранные граждане, незаконно находящиеся в России, превысившие сроки легального пребывания, не выехавшие самостоятельно после принятия решений об их административном выдворении. "По данным МВД России, число таких лиц в настоящее время превышает 670 тысяч", - отметил замсекретаря Совбеза РФ. "Несбалансированная концентрация приезжих в отдельных городах приводит в ряде случаев к возникновению критической нагрузки на социальную инфраструктуру и других проблем в обществе, в частности, в сфере школьного образования. В ряде образовательных учреждений численность детей мигрантов достигает 50% и более, многие из которых не знают русского языка, не отличаются примерным поведением, что негативно сказывается на учебном процессе, а также создает почву для общественного недовольства и конфликтов", - добавил Гребенкин.
https://ria.ru/20250331/sovbez-2008309804.html
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общество, россия, александр гребенкин
Общество, Россия, Александр Гребенкин
В Совбезе оценили риски возникновения замкнутых мигрантских анклавов

Гребенкин: в ряде регионов могут возникнуть замкнутые мигрантские анклавы

© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкПосетители в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово
Посетители в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Посетители в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В ряде регионов России не исключены риски возникновения устойчивых замкнутых мигрантских анклавов, где зачастую наблюдаются проблемы с действием в полном объеме российских законов. В этих мигрантских общинах нередко пропагандируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки, сказал в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
"В ряде регионов в городских и сельских поселениях фиксируются места компактного проживания моноэтнических групп, образование которых, как правило, связано с объектами осуществления трудовой деятельности иностранных граждан - преимущественно в торгово-рыночной сфере, в сфере строительства, общественного питания, сельскохозяйственной деятельности. Это также формирует дополнительные риски возникновения устойчивых замкнутых анклавов, где фактически зачастую не действуют российские законы, пропагандируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки. К сожалению, это способствует возникновению социальной напряженности в этих местах", - сказал Гребенкин.
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По его словам, особую опасность в этом смысле представляют иностранные граждане, незаконно находящиеся в России, превысившие сроки легального пребывания, не выехавшие самостоятельно после принятия решений об их административном выдворении.
"По данным МВД России, число таких лиц в настоящее время превышает 670 тысяч", - отметил замсекретаря Совбеза РФ.
"Несбалансированная концентрация приезжих в отдельных городах приводит в ряде случаев к возникновению критической нагрузки на социальную инфраструктуру и других проблем в обществе, в частности, в сфере школьного образования. В ряде образовательных учреждений численность детей мигрантов достигает 50% и более, многие из которых не знают русского языка, не отличаются примерным поведением, что негативно сказывается на учебном процессе, а также создает почву для общественного недовольства и конфликтов", - добавил Гребенкин.
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