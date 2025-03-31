https://ria.ru/20250331/sovbez-2008310291.html
Совбез обвинил недружественные страны в использовании миграционного фактора
Совбез обвинил недружественные страны в использовании миграционного фактора - РИА Новости, 31.03.2025
Совбез обвинил недружественные страны в использовании миграционного фактора
Недружественные государства продолжают пытаться использовать миграционный фактор в ущерб интересам России, сообщил в интервью РИА Новости заместитель секретаря... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T06:19:00+03:00
2025-03-31T06:19:00+03:00
2025-03-31T06:19:00+03:00
россия
александр гребенкин
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Недружественные государства продолжают пытаться использовать миграционный фактор в ущерб интересам России, сообщил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. "Недружественные страны продолжают использовать миграционный фактор в ущерб интересам нашей страны. Под различными надуманными предлогами ( якобы "незаконные" действия со стороны правоохранительных органов, плохие условия проживания, несвоевременная оплата труда и так далее) предпринимаются усилия по вовлечению отдельных мигрантов и диаспор в протестную активность. С другой стороны, в качестве воздействия на российскую аудиторию и обострения этнических и религиозных противоречий, роста межнациональной напряженности используются случаи совершения иностранными гражданами групповых нарушений общественного порядка, преступлений, несоблюдения миграционного законодательства, общепринятых норм поведения в быту", - сказал Гребенкин.
https://ria.ru/20250331/sovbez-2008309804.html
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россия, александр гребенкин
Россия, Александр Гребенкин
Совбез обвинил недружественные страны в использовании миграционного фактора
Гребенкин: недружественные страны пытаются использовать миграционный фактор