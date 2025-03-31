https://ria.ru/20250331/sovbez-2008309804.html

В Совбезе заявили о коренных изменениях миграционной политики страны

В Совбезе заявили о коренных изменениях миграционной политики страны - РИА Новости, 31.03.2025

В Совбезе заявили о коренных изменениях миграционной политики страны

В России взят курс на коренные изменения в области государственной миграционной политики, принимаемые меры по наведению порядка в миграционной сфере позволят в... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T05:58:00+03:00

2025-03-31T05:58:00+03:00

2025-03-31T06:16:00+03:00

россия

александр гребенкин

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007741718_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_969506415e241f8d5410021890618055.jpg

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В России взят курс на коренные изменения в области государственной миграционной политики, принимаемые меры по наведению порядка в миграционной сфере позволят в значительной мере нейтрализовать угрозы проявлений экстремизма, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. По его словам, проблемы в миграционной сфере не остались незамеченными, и "в 2024 году взят курс на проведение коренных преобразований в сфере государственной миграционной политики". Для решения имеющихся проблем в миграционной сфере аппаратом Совета безопасности при координирующей роли профильной межведомственной комиссии под руководством зампредседателя СБ Дмитрия Медведева разработан и по указанию президента уже реализуется комплекс мер по совершенствованию государственной миграционной политики, уточнил Гребенкин. "В этой работе задействованы все органы власти от федерального до местного уровня, а также институты гражданского общества", - сказал он. По его словам, выполняются мероприятия по созданию эффективной системы организованного набора и привлечения иностранных граждан для трудоустройства на территории РФ, повышению эффективности миграционного учета, определению порядка идентификации иностранцев по их биометрическим данным в пунктах пропуска через границу, созданию цифрового профиля иностранного гражданина. "Уже с 5 февраля 2025 года в России вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев. Сведения о них будут внесены в реестр контролируемых лиц, который предполагает ряд ограничений и запретов с последующей депортацией", - отметил Гребенкин. Также в текущем году будут актуализированы положения концепции государственной миграционной политики России, в том числе связанные с профилактикой экстремистских проявлений в миграционной среде, добавил он. "Представляется, что принимаемые меры по наведению порядка в миграционной сфере позволят в значительной мере нейтрализовать угрозы проявлений экстремизма на данном направлении", - подчеркнул Гребенкин.

https://ria.ru/20250331/sovbez-2008305266.html

https://ria.ru/20250331/sovbez-2008302576.html

https://ria.ru/20250331/sb-2008302147.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр гребенкин, дмитрий медведев