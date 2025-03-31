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В Совбезе заявили о коренных изменениях миграционной политики страны - РИА Новости, 31.03.2025
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05:58 31.03.2025 (обновлено: 06:16 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/sovbez-2008309804.html
В Совбезе заявили о коренных изменениях миграционной политики страны
В Совбезе заявили о коренных изменениях миграционной политики страны - РИА Новости, 31.03.2025
В Совбезе заявили о коренных изменениях миграционной политики страны
В России взят курс на коренные изменения в области государственной миграционной политики, принимаемые меры по наведению порядка в миграционной сфере позволят в... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T05:58:00+03:00
2025-03-31T06:16:00+03:00
россия
александр гребенкин
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В России взят курс на коренные изменения в области государственной миграционной политики, принимаемые меры по наведению порядка в миграционной сфере позволят в значительной мере нейтрализовать угрозы проявлений экстремизма, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. По его словам, проблемы в миграционной сфере не остались незамеченными, и "в 2024 году взят курс на проведение коренных преобразований в сфере государственной миграционной политики". Для решения имеющихся проблем в миграционной сфере аппаратом Совета безопасности при координирующей роли профильной межведомственной комиссии под руководством зампредседателя СБ Дмитрия Медведева разработан и по указанию президента уже реализуется комплекс мер по совершенствованию государственной миграционной политики, уточнил Гребенкин. "В этой работе задействованы все органы власти от федерального до местного уровня, а также институты гражданского общества", - сказал он. По его словам, выполняются мероприятия по созданию эффективной системы организованного набора и привлечения иностранных граждан для трудоустройства на территории РФ, повышению эффективности миграционного учета, определению порядка идентификации иностранцев по их биометрическим данным в пунктах пропуска через границу, созданию цифрового профиля иностранного гражданина. "Уже с 5 февраля 2025 года в России вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев. Сведения о них будут внесены в реестр контролируемых лиц, который предполагает ряд ограничений и запретов с последующей депортацией", - отметил Гребенкин. Также в текущем году будут актуализированы положения концепции государственной миграционной политики России, в том числе связанные с профилактикой экстремистских проявлений в миграционной среде, добавил он. "Представляется, что принимаемые меры по наведению порядка в миграционной сфере позволят в значительной мере нейтрализовать угрозы проявлений экстремизма на данном направлении", - подчеркнул Гребенкин.
https://ria.ru/20250331/sovbez-2008305266.html
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россия, александр гребенкин, дмитрий медведев
Россия, Александр Гребенкин, Дмитрий Медведев
В Совбезе заявили о коренных изменениях миграционной политики страны

Гребенкин: в России взят курс на коренные изменения миграционной политики

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и СК проверяют документы мигрантов
Сотрудники полиции и СК проверяют документы мигрантов - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудники полиции и СК проверяют документы мигрантов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В России взят курс на коренные изменения в области государственной миграционной политики, принимаемые меры по наведению порядка в миграционной сфере позволят в значительной мере нейтрализовать угрозы проявлений экстремизма, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
По его словам, проблемы в миграционной сфере не остались незамеченными, и "в 2024 году взят курс на проведение коренных преобразований в сфере государственной миграционной политики".
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Для решения имеющихся проблем в миграционной сфере аппаратом Совета безопасности при координирующей роли профильной межведомственной комиссии под руководством зампредседателя СБ Дмитрия Медведева разработан и по указанию президента уже реализуется комплекс мер по совершенствованию государственной миграционной политики, уточнил Гребенкин. "В этой работе задействованы все органы власти от федерального до местного уровня, а также институты гражданского общества", - сказал он.
По его словам, выполняются мероприятия по созданию эффективной системы организованного набора и привлечения иностранных граждан для трудоустройства на территории РФ, повышению эффективности миграционного учета, определению порядка идентификации иностранцев по их биометрическим данным в пунктах пропуска через границу, созданию цифрового профиля иностранного гражданина.
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"Уже с 5 февраля 2025 года в России вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев. Сведения о них будут внесены в реестр контролируемых лиц, который предполагает ряд ограничений и запретов с последующей депортацией", - отметил Гребенкин.
Также в текущем году будут актуализированы положения концепции государственной миграционной политики России, в том числе связанные с профилактикой экстремистских проявлений в миграционной среде, добавил он.
"Представляется, что принимаемые меры по наведению порядка в миграционной сфере позволят в значительной мере нейтрализовать угрозы проявлений экстремизма на данном направлении", - подчеркнул Гребенкин.
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РоссияАлександр ГребенкинДмитрий Медведев
 
 
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