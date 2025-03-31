https://ria.ru/20250331/sovbez-2008306757.html

В Совбезе рассказали о попытках украинских спецслужб вербовать детей

В Совбезе рассказали о попытках украинских спецслужб вербовать детей - РИА Новости, 31.03.2025

В Совбезе рассказали о попытках украинских спецслужб вербовать детей

Зарубежные спецслужбы, прежде всего украинские, активно пытаются втягивать несовершеннолетних россиян в совершение диверсионно-террористических акций, заявил в... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T04:56:00+03:00

2025-03-31T04:56:00+03:00

2025-03-31T05:16:00+03:00

россия

украина

александр гребенкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Зарубежные спецслужбы, прежде всего украинские, активно пытаются втягивать несовершеннолетних россиян в совершение диверсионно-террористических акций, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин. С началом СВО заметно участились попытки информационно-пропагандистского воздействия коллективного Запада и украинских спецслужб на россиян с целью вербовки, прежде всего молодежи, в ультраправые националистические группировки, отметил Гребенкин. "Достаточно отметить, что в 2024 году почти в три раза увеличилось количество преступлений, связанных с организацией экстремистского сообщества", — сказал он.В фокусе внимания зарубежных спецслужб, прежде всего украинских, находятся несовершеннолетние, их активно пытаются втянуть в совершении терактов и диверсий."Для вербовки активно используются возможности социальных сетей, прежде всего Telegram-каналов, применяются специальные методики информационного воздействия на психоэмоционально неокрепшее сознание детей", — добавил Гребенкин. Он пояснил, что в 2024 году чаще всего совершались поджоги административных зданий и военкоматов, повреждалось оборудование железнодорожной и иной критической инфраструктуры. "В различных субъектах Российской Федерации фиксировались десятки таких преступлений, за совершение которых были привлечены к уголовной ответственности российские граждане, многие из которых несовершеннолетние", — отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250331/sovbez-2008305266.html

https://ria.ru/20250331/rusofobiya-2008303496.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, александр гребенкин