https://ria.ru/20250331/sovbez-2008306757.html
В Совбезе рассказали о попытках украинских спецслужб вербовать детей
В Совбезе рассказали о попытках украинских спецслужб вербовать детей - РИА Новости, 31.03.2025
В Совбезе рассказали о попытках украинских спецслужб вербовать детей
Зарубежные спецслужбы, прежде всего украинские, активно пытаются втягивать несовершеннолетних россиян в совершение диверсионно-террористических акций, заявил в... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T04:56:00+03:00
2025-03-31T04:56:00+03:00
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россия
украина
александр гребенкин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Зарубежные спецслужбы, прежде всего украинские, активно пытаются втягивать несовершеннолетних россиян в совершение диверсионно-террористических акций, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин. С началом СВО заметно участились попытки информационно-пропагандистского воздействия коллективного Запада и украинских спецслужб на россиян с целью вербовки, прежде всего молодежи, в ультраправые националистические группировки, отметил Гребенкин. "Достаточно отметить, что в 2024 году почти в три раза увеличилось количество преступлений, связанных с организацией экстремистского сообщества", — сказал он.В фокусе внимания зарубежных спецслужб, прежде всего украинских, находятся несовершеннолетние, их активно пытаются втянуть в совершении терактов и диверсий."Для вербовки активно используются возможности социальных сетей, прежде всего Telegram-каналов, применяются специальные методики информационного воздействия на психоэмоционально неокрепшее сознание детей", — добавил Гребенкин. Он пояснил, что в 2024 году чаще всего совершались поджоги административных зданий и военкоматов, повреждалось оборудование железнодорожной и иной критической инфраструктуры. "В различных субъектах Российской Федерации фиксировались десятки таких преступлений, за совершение которых были привлечены к уголовной ответственности российские граждане, многие из которых несовершеннолетние", — отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250331/sovbez-2008305266.html
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россия, украина, александр гребенкин
Россия, Украина, Александр Гребенкин
В Совбезе рассказали о попытках украинских спецслужб вербовать детей
Замсекретаря Совбеза Гребенкин: украинские спецслужбы втягивают детей в диверсии
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Зарубежные спецслужбы, прежде всего украинские, активно пытаются втягивать несовершеннолетних россиян в совершение диверсионно-террористических акций, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.
С началом СВО заметно участились попытки информационно-пропагандистского воздействия коллективного Запада и украинских спецслужб на россиян с целью вербовки, прежде всего молодежи, в ультраправые националистические группировки, отметил Гребенкин
.
«
"Достаточно отметить, что в 2024 году почти в три раза увеличилось количество преступлений, связанных с организацией экстремистского сообщества", — сказал он.
В фокусе внимания зарубежных спецслужб, прежде всего украинских, находятся несовершеннолетние, их активно пытаются втянуть в совершении терактов и диверсий.
"Для вербовки активно используются возможности социальных сетей, прежде всего Telegram-каналов, применяются специальные методики информационного воздействия на психоэмоционально неокрепшее сознание детей", — добавил Гребенкин.
Он пояснил, что в 2024 году чаще всего совершались поджоги административных зданий и военкоматов, повреждалось оборудование железнодорожной и иной критической инфраструктуры.
"В различных субъектах Российской Федерации фиксировались десятки таких преступлений, за совершение которых были привлечены к уголовной ответственности российские граждане, многие из которых несовершеннолетние", — отметил собеседник агентства.