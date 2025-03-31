https://ria.ru/20250331/sovbez-2008305266.html

В Совбезе рассказали о борьбе с экстремизмом в новых регионах

В Совбезе рассказали о борьбе с экстремизмом в новых регионах - РИА Новости, 31.03.2025

В Совбезе рассказали о борьбе с экстремизмом в новых регионах

Особое внимание в работе по противодействию экстремизму уделяется молодежи в новых регионах России, органы власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T04:36:00+03:00

2025-03-31T04:36:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Особое внимание в работе по противодействию экстремизму уделяется молодежи в новых регионах России, органы власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей разрабатывают комплекс конкретных мероприятий по недопущению распространения экстремизма, неонацизма и украинского национализма, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. "В работе по противодействию экстремизму мы особое внимание уделяем подрастающему поколению на освобожденных от нацистов территориях новых субъектов Российской Федерации. Необходимо учитывать, что на протяжении многих лет при непосредственном участии зарубежных неправительственных организаций и иностранных спецслужб обществу Украины, с прицелом на молодежь, навязывалась антироссийская риторика, прививалась прозападная идеология, направленная на искажение истории и разрушение духовно-нравственных ценностей", - сказал Гребенкин. По его словам, с учетом принятия новой стратегии противодействия экстремизму в России "органами власти новых субъектов... разрабатывается комплекс конкретных мероприятий по недопущению распространения экстремизма, неонацизма и украинского национализма". "По оценкам специалистов, для ресоциализации молодежи, подвергшейся вышеуказанному воздействию, потребуется длительная воспитательная и реабилитационная работа педагогов и психологов", - отметил он. "Профилактическое воздействие антиэкстремистского характера на данных территориях начали также оказывать созданные специализированные подразделения органов внутренних дел", - сказал замсекретаря Совбеза РФ. В настоящее время в межведомственном формате во взаимодействии с научным и экспертным сообществом, некоммерческими организациями реализуется Комплекс мер по профилактике социально негативных явлений в детской и молодежной среде на 2023-2025 годы, сказал Гребенкин. Совместно с некоммерческой организацией "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" обеспечивается ежедневное сканирование сетевой активности аккаунтов в соцсетях "ВКонтакте", X, "Одноклассники", Telegram и Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе направленное на профилактику экстремизма, добавил он. "В рамках противодействия радикализации информационного пространства в 2024 году было заблокировано свыше 26 тысяч материалов, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, удалены либо закрыт доступ к более чем 16 тысячам сайтов, признанных судами экстремистскими", - сказал замсекретаря СБ РФ. В области профилактики экстремизма среди подрастающего поколения большая роль отводится координационному совету Минобрнауки России по вопросам повышения эффективности формирования у молодежи гражданской позиции, противодействия идеологии терроризма и экстремизма, а также сети созданных в субъектах аналогичных координационных центров, отметил он. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250120/ekstremizm-1994592135.html

https://ria.ru/20250205/bastrykin-1997520012.html

https://ria.ru/20250319/putin-2005972384.html

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр гребенкин, одноклассники, telegram, facebook