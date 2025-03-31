https://ria.ru/20250331/sovbez-2008302576.html

В Совбезе заявили о росте числа преступлений экстремистской направленности

В Совбезе заявили о росте числа преступлений экстремистской направленности - РИА Новости, 31.03.2025

В Совбезе заявили о росте числа преступлений экстремистской направленности

В России в 2024 году было зарегистрировано 1,7 тысячи преступлений экстремистской направленности, что почти на треть больше, чем за 2023 год, заявил в интервью... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T03:24:00+03:00

2025-03-31T03:24:00+03:00

2025-03-31T03:24:00+03:00

россия

александр гребенкин

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В России в 2024 году было зарегистрировано 1,7 тысячи преступлений экстремистской направленности, что почти на треть больше, чем за 2023 год, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. "Итоги прошлого года позволяют сделать вывод о том, что криминогенная обстановка по линии противодействия экстремизму в Российской Федерации с учетом продолжения специальной военной операции и активизации деятельности из-за рубежа антироссийских и экстремистских структур остается напряженной, но контролируемой", - сказал Гребенкин. "В 2024 году было зарегистрировано 1,7 тысячи преступлений экстремистской направленности, что почти на треть больше, чем за 2023 год", - отметил он. В структуре преступлений экстремистского характера преобладают уголовные дела за возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, а также за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, пояснил замсекретаря СБ РФ. "Отмечу, что более половины таких преступных деяний совершено с использованием сети Интернет", - добавил Гребенкин. "На четверть, до 1387 увеличилось количество лиц, причастных к таким противоправным деяниям. Рост числа криминальных деяний экстремистского характера отмечается в 53 субъектах Российской Федерации. За прошлый год признаны экстремистскими и запрещена деятельность восьми организаций", - сказал он. По словам Гребенкина, при оценке состояния преступности экстремистского характера "безусловно необходимо учитывать возросшее массированное деструктивное воздействие спецслужб, организаций и институтов недружественных государств на российское общество с целью раскачать ситуацию в стране в условиях специальной военной операции". "На рост регистрации преступлений в данной сфере повлиял продолжающийся процесс выработки правоприменительной практики по документированию новых составов преступлений, введенных в Уголовный кодекс Российской Федерации в 2022-2023 годах. Речь идет о таких преступлениях, как неоднократная пропаганда либо публичная демонстрация нацистской или экстремистской атрибутики или символики, действия, направленные на публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации и других", - отметил Гребенкин.

https://ria.ru/20250205/bastrykin-1997520012.html

https://ria.ru/20250319/putin-2005972384.html

https://ria.ru/20250115/chislo-1993749833.html

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россия, александр гребенкин