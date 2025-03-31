https://ria.ru/20250331/solntse-2008304422.html

На Солнце произошли пять мощных вспышек

На Солнце произошли пять мощных вспышек - РИА Новости, 31.03.2025

На Солнце произошли пять мощных вспышек

Пять вспышек класса мощности М зафиксировали на Солнце 30 марта, об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T04:14:00+03:00

2025-03-31T04:14:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Пять вспышек класса мощности М зафиксировали на Солнце 30 марта, об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики."Первая вспышка M1.4 (S14E82) произошла после полуночи (30 марта. — Прим. ред.), в 00:38, с продолжительностью в 33 минуты", — говорится в публикации.По данным института, было зафиксировано еще четыре вспышки — М1.4 (S14E71) , М1.5 (S14E82), М1.6 (S15E71) и М1.9 (S15E88).Все вспышки зарегистрированы в одной группе пятен — 4048.Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают сбои коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

https://ria.ru/20250328/solntse-2008026937.html

https://ria.ru/20250311/vspyshka-2004408739.html

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