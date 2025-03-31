https://ria.ru/20250331/sobaki-2008510199.html

В Железноводске будут отлавливать беспризорных собак даже с ошейниками

В Железноводске будут отлавливать беспризорных собак даже с ошейниками - РИА Новости, 31.03.2025

В Железноводске будут отлавливать беспризорных собак даже с ошейниками

Жители Железноводска надевают на беспризорных собак ошейники, чтобы животных не отлавливали, но теперь городская служба отлова будет забирать всех собак,... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T20:47:00+03:00

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ПЯТИГОРСК, 31 мар – РИА Новости. Жители Железноводска надевают на беспризорных собак ошейники, чтобы животных не отлавливали, но теперь городская служба отлова будет забирать всех собак, несмотря на наличие ошейника, сообщил глава города Железноводск Евгений Бакулин в своем Telegram-канале. "В Железноводске участились случаи надевания ошейников на беспризорных собак. Таким образом граждане пытаются избежать программы ОСВВ - способ обращения с бездомными собаками, известный как "Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат". Чтобы собак не забирали, люди стали надевать ошейники на бездомных животных", - написал Бакулин в своем Telegram-канале. Глава отметил, что на сегодняшний день процедура отлова по программе ОСВВ предполагает отлов собак, имеющих ошейник, но в том случае, если они "находятся на самовыгуле". Ранее группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в ГД законопроект, которым предлагалось исключить норму о возврате бродячих животных в окружающую среду после отлова, вакцинации и стерилизации. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания. Проектом предполагалось, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять. В настоящее время такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания.

https://ria.ru/20250321/kinolog-2006348165.html

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общество, железноводск, евгений бакулин, госдума рф, россия