https://ria.ru/20250331/smi-2008333491.html

В США рассказали об отношении местных СМИ к России

В США рассказали об отношении местных СМИ к России - РИА Новости, 31.03.2025

В США рассказали об отношении местных СМИ к России

Ведущие американские СМИ даже не пытаются понять позицию РФ и не дают слово тем, кто может ее представить, заявил американский блогер Ларри Джонсон, который в... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T09:57:00+03:00

2025-03-31T09:57:00+03:00

2025-03-31T09:57:00+03:00

в мире

россия

ларри джонсон

сергей лавров

такер карлсон

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_22204d68b12245055069d931ed1a92b5.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ведущие американские СМИ даже не пытаются понять позицию РФ и не дают слово тем, кто может ее представить, заявил американский блогер Ларри Джонсон, который в середине марта брал интервью у главы российского МИД Сергея Лаврова. "Можете ли вы назвать одного человека, который появляется в эфире (телеканалов - ред.) CNN, MSNBC, Fox, ABC, CBS или NBC или цитируется в каком-либо ведущем издании и который представляет позицию России?" - приводит слова Джонсона издание Semafor. Единственный человек, которого смог назвать сам блогер, - это американский журналист Такер Карлсон. "Я не уверен по поводу кого-либо еще", - добавил он. Издание, в свою очередь, соглашается с блогером в том, что американские СМИ прикладывают "шокирующе слабые" усилия для понимания российской позиции. При этом, по словам Джонсона, в ходе поездок в РФ он осознал, что страна представляет собой открытое общество.

https://ria.ru/20250313/lavrov-2004650722.html

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987650420.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, ларри джонсон, сергей лавров, такер карлсон, nbc