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В США рассказали об отношении местных СМИ к России - РИА Новости, 31.03.2025
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09:57 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/smi-2008333491.html
В США рассказали об отношении местных СМИ к России
В США рассказали об отношении местных СМИ к России - РИА Новости, 31.03.2025
В США рассказали об отношении местных СМИ к России
Ведущие американские СМИ даже не пытаются понять позицию РФ и не дают слово тем, кто может ее представить, заявил американский блогер Ларри Джонсон, который в... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T09:57:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ведущие американские СМИ даже не пытаются понять позицию РФ и не дают слово тем, кто может ее представить, заявил американский блогер Ларри Джонсон, который в середине марта брал интервью у главы российского МИД Сергея Лаврова. "Можете ли вы назвать одного человека, который появляется в эфире (телеканалов - ред.) CNN, MSNBC, Fox, ABC, CBS или NBC или цитируется в каком-либо ведущем издании и который представляет позицию России?" - приводит слова Джонсона издание Semafor. Единственный человек, которого смог назвать сам блогер, - это американский журналист Такер Карлсон. "Я не уверен по поводу кого-либо еще", - добавил он. Издание, в свою очередь, соглашается с блогером в том, что американские СМИ прикладывают "шокирующе слабые" усилия для понимания российской позиции. При этом, по словам Джонсона, в ходе поездок в РФ он осознал, что страна представляет собой открытое общество.
https://ria.ru/20250313/lavrov-2004650722.html
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в мире, россия, ларри джонсон, сергей лавров, такер карлсон, nbc
В мире, Россия, Ларри Джонсон, Сергей Лавров, Такер Карлсон, NBC
В США рассказали об отношении местных СМИ к России

Блогер Джонсон: ведущие американские СМИ даже не пытаются понять позицию России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ведущие американские СМИ даже не пытаются понять позицию РФ и не дают слово тем, кто может ее представить, заявил американский блогер Ларри Джонсон, который в середине марта брал интервью у главы российского МИД Сергея Лаврова.
"Можете ли вы назвать одного человека, который появляется в эфире (телеканалов - ред.) CNN, MSNBC, Fox, ABC, CBS или NBC или цитируется в каком-либо ведущем издании и который представляет позицию России?" - приводит слова Джонсона издание Semafor.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
"Вот и все": на Западе неожиданно отреагировали на интервью Лаврова
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Единственный человек, которого смог назвать сам блогер, - это американский журналист Такер Карлсон.
"Я не уверен по поводу кого-либо еще", - добавил он.
Издание, в свою очередь, соглашается с блогером в том, что американские СМИ прикладывают "шокирующе слабые" усилия для понимания российской позиции.
При этом, по словам Джонсона, в ходе поездок в РФ он осознал, что страна представляет собой открытое общество.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
"Стыдно". На Западе неожиданно отреагировали на интервью Лаврова Карлсону
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В миреРоссияЛарри ДжонсонСергей ЛавровТакер КарлсонNBC
 
 
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