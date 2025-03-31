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В Госдуме прокомментировали приговор Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025
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14:02 31.03.2025 (обновлено: 14:07 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/slutskiy-2008392894.html
В Госдуме прокомментировали приговор Ле Пен
В Госдуме прокомментировали приговор Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025
В Госдуме прокомментировали приговор Ле Пен
Франция рискует пойти по пути Румынии в плане "зачистки политического поля" от неугодных кандидатов, так как Марин Ле Пен, которая в 2027 году на президентских... РИА Новости, 31.03.2025
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госдума рф
париж
румыния
приговор марин ле пен
в мире
леонид слуцкий (политик)
марин ле пен
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Франция рискует пойти по пути Румынии в плане "зачистки политического поля" от неугодных кандидатов, так как Марин Ле Пен, которая в 2027 году на президентских выборах во Франции в случае выдвижения вполне могла бы претендовать на статус фаворита избирательной гонки, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в ЕП. Как сообщила судья Бенедикт де Пертюи, все обвиняемые по делу, включая Ле Пен, приговорены к невозможности быть избранными в органы власти."Франция рискует пойти по пути Румынии в плане "зачистки политического поля" от неугодных глобалистам кандидатов. Марин Ле Пен и ее партия "Национальное объединение" с каждым выборным циклом серьезно наращивали поддержку избирателей в процентом исчислении. И к 2027 году Ле Пен в случае выдвижения вполне могла бы претендовать на статус фаворита президентской гонки. Но все это, безусловно, внутренние дела Французской Республики", - сказал Слуцкий РИА Новости.Как отметил парламентарий, судебный запрет Ле Пен избираться в органы власти в рамках приговора по делу о растрате госсредств обращает на себя внимание достаточно поспешным вынесением, так как на практике подобные процессы могли длиться годами с учетом необходимости рассмотрения апелляций.
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госдума рф, париж, румыния, приговор марин ле пен, в мире, леонид слуцкий (политик), марин ле пен
Госдума РФ, Париж, Румыния, Приговор Марин Ле Пен, В мире, Леонид Слуцкий (политик), Марин Ле Пен
В Госдуме прокомментировали приговор Ле Пен

Слуцкий: Париж может пойти по пути Румынии в зачистке сферы политики

© Getty Images / Anadolu/Mustafa YalcinМарин Ле Пен после заседания суда в Париже
Марин Ле Пен после заседания суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Yalcin
Марин Ле Пен после заседания суда в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Франция рискует пойти по пути Румынии в плане "зачистки политического поля" от неугодных кандидатов, так как Марин Ле Пен, которая в 2027 году на президентских выборах во Франции в случае выдвижения вполне могла бы претендовать на статус фаворита избирательной гонки, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в ЕП. Как сообщила судья Бенедикт де Пертюи, все обвиняемые по делу, включая Ле Пен, приговорены к невозможности быть избранными в органы власти.
"Франция рискует пойти по пути Румынии в плане "зачистки политического поля" от неугодных глобалистам кандидатов. Марин Ле Пен и ее партия "Национальное объединение" с каждым выборным циклом серьезно наращивали поддержку избирателей в процентом исчислении. И к 2027 году Ле Пен в случае выдвижения вполне могла бы претендовать на статус фаворита президентской гонки. Но все это, безусловно, внутренние дела Французской Республики", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Как отметил парламентарий, судебный запрет Ле Пен избираться в органы власти в рамках приговора по делу о растрате госсредств обращает на себя внимание достаточно поспешным вынесением, так как на практике подобные процессы могли длиться годами с учетом необходимости рассмотрения апелляций.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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14:05
 
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