https://ria.ru/20250331/slutskiy-2008392894.html

В Госдуме прокомментировали приговор Ле Пен

В Госдуме прокомментировали приговор Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025

В Госдуме прокомментировали приговор Ле Пен

Франция рискует пойти по пути Румынии в плане "зачистки политического поля" от неугодных кандидатов, так как Марин Ле Пен, которая в 2027 году на президентских... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T14:02:00+03:00

2025-03-31T14:02:00+03:00

2025-03-31T14:07:00+03:00

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париж

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приговор марин ле пен

в мире

леонид слуцкий (политик)

марин ле пен

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Франция рискует пойти по пути Румынии в плане "зачистки политического поля" от неугодных кандидатов, так как Марин Ле Пен, которая в 2027 году на президентских выборах во Франции в случае выдвижения вполне могла бы претендовать на статус фаворита избирательной гонки, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в ЕП. Как сообщила судья Бенедикт де Пертюи, все обвиняемые по делу, включая Ле Пен, приговорены к невозможности быть избранными в органы власти."Франция рискует пойти по пути Румынии в плане "зачистки политического поля" от неугодных глобалистам кандидатов. Марин Ле Пен и ее партия "Национальное объединение" с каждым выборным циклом серьезно наращивали поддержку избирателей в процентом исчислении. И к 2027 году Ле Пен в случае выдвижения вполне могла бы претендовать на статус фаворита президентской гонки. Но все это, безусловно, внутренние дела Французской Республики", - сказал Слуцкий РИА Новости.Как отметил парламентарий, судебный запрет Ле Пен избираться в органы власти в рамках приговора по делу о растрате госсредств обращает на себя внимание достаточно поспешным вынесением, так как на практике подобные процессы могли длиться годами с учетом необходимости рассмотрения апелляций.

https://ria.ru/20250331/frantsija-2008393318.html

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госдума рф, париж, румыния, приговор марин ле пен, в мире, леонид слуцкий (политик), марин ле пен