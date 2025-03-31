В Госдуме прокомментировали приговор Ле Пен
Слуцкий: Париж может пойти по пути Румынии в зачистке сферы политики
© Getty Images / Anadolu/Mustafa YalcinМарин Ле Пен после заседания суда в Париже
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Yalcin
Марин Ле Пен после заседания суда в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Франция рискует пойти по пути Румынии в плане "зачистки политического поля" от неугодных кандидатов, так как Марин Ле Пен, которая в 2027 году на президентских выборах во Франции в случае выдвижения вполне могла бы претендовать на статус фаворита избирательной гонки, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в ЕП. Как сообщила судья Бенедикт де Пертюи, все обвиняемые по делу, включая Ле Пен, приговорены к невозможности быть избранными в органы власти.
"Франция рискует пойти по пути Румынии в плане "зачистки политического поля" от неугодных глобалистам кандидатов. Марин Ле Пен и ее партия "Национальное объединение" с каждым выборным циклом серьезно наращивали поддержку избирателей в процентом исчислении. И к 2027 году Ле Пен в случае выдвижения вполне могла бы претендовать на статус фаворита президентской гонки. Но все это, безусловно, внутренние дела Французской Республики", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Как отметил парламентарий, судебный запрет Ле Пен избираться в органы власти в рамках приговора по делу о растрате госсредств обращает на себя внимание достаточно поспешным вынесением, так как на практике подобные процессы могли длиться годами с учетом необходимости рассмотрения апелляций.