https://ria.ru/20250331/slovakija-2008372558.html

В Словакии мужчина погиб при нападении медведя

В Словакии мужчина погиб при нападении медведя - РИА Новости, 31.03.2025

В Словакии мужчина погиб при нападении медведя

Мужчина погиб в результате нападения медведя в Центральной Словакии, сообщила Государственная охрана природы республики. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:31:00+03:00

2025-03-31T12:31:00+03:00

2025-03-31T12:31:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 31 мар - РИА Новости. Мужчина погиб в результате нападения медведя в Центральной Словакии, сообщила Государственная охрана природы республики. "Предварительные выводы говорят о том, что мужчина погиб от ранений после нападения бурого медведя", - говорится в сообщении государственной службы. Мужчина пропал вечером в воскресенье, позже его тело было найдено в районе Детва (в Центральной Словакии) в лесных насаждениях. На месте работают специалисты, они устанавливают знаки, предупреждающие о возможном присутствии медведя на этой территории, назначены экспертизы. Это первое в 2025 году нападение медведя на человека с летальным исходом в Словакии. В 2024 году в республике таких случаев было два: осенью в результате нападения медведя на севере Словакии погиб грибник, весной в горах, спасаясь от медведя, погибла гражданка Белоруссии. Всего в республике в 2024 году произошло порядка 15 нападений медведей на людей. В 2024 году президент Словакии подписал поправки, упрощающие отстрел медведей, появление которых недалеко от населенных пунктов и туристических мест участилось в республике. Министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба говорил, что ранее необходимо было длительное время добиваться разрешения на отстрел медведей, иногда это тянулось даже годами. В ведомстве считают, что популяция медведей в Словакии значительно увеличилась, что и потребовало дополнительного правового регулирования для защиты людей.

https://ria.ru/20250321/medved-2006586692.html

https://ria.ru/20241218/ssha-1989822917.html

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