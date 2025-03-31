https://ria.ru/20250331/skazki-2008481258.html

Владимиро-Суздальский музей выпустит сборник сказок за восемь веков

Владимиро-Суздальский музей выпустит сборник сказок за восемь веков - РИА Новости, 31.03.2025

Владимиро-Суздальский музей выпустит сборник сказок за восемь веков

Владимиро-Суздальский музей-заповедник выпустит сборник сказок Владимирской губернии, в который войдут тексты за восемь веков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T18:08:00+03:00

2025-03-31T18:08:00+03:00

2025-03-31T18:08:00+03:00

владимиро-суздальский музей-заповедник

владимирская область

сказки

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Владимиро-Суздальский музей-заповедник выпустит сборник сказок Владимирской губернии, в который войдут тексты за восемь веков, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. Проект стал результатом большой научно-исследовательской работы музея в сотрудничестве с филологическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова. "Сказки Земли Владимирской" – первая подобная работа, посвященная сказочной традиции Владимирской области. В сборнике будет опубликовано более 150 сказок. В него вошли как ранее опубликованные тексты из различных изданий, давно ставших библиографической редкостью, так и тексты из архивов, публикуемые впервые. Книга будет интересна как специалистам, так и широкой аудитории, особенно семьям с детьми. В музее отметили, что произведения, вошедшие в издание, были записаны в деревнях, селах и городах Владимирской губернии в ее границах до 1917 года с конца XIX до начала XXI века. Следы бытования некоторых сказок можно проследить чуть ли не до XIII века, когда, судя по проникшим в летопись отдельным стилистическим формулам, характерным для сказки, и была выработана в народной среде так называемая "сказочная обрядность". "Сюжеты владимирских волшебных сказок достаточно архаичны и разнообразны: сказки "О сильном русском богатыре Зеленом", "Илья Муромец", "Бура-Яга и внучка", "Иванушка-прокатись горошинка", "Василиса прекрасная" сохранили черты легендарных, а порой и эпических сюжетов. Владимирские сказки отражают основные глубинные черты Древней Руси, ее неповторимую атмосферу и традиции, которые в сохранившемся виде дошли до наших дней", – говорится в сообщении пресс-службы Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Благодаря работе в архивах составители сборника нашли записи конца XIX века, а также 20-30-х годов XX века из фондов Государственного литературного музея, Российского государственного архива литературы и искусства, научного архива Института этнологии и антропологии РАН, архива кафедры фольклора МГУ.

https://ria.ru/20241225/muzeynyemarshruty-1991238624.html

https://ria.ru/20250318/vladimir-1897314464.html

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владимиро-суздальский музей-заповедник, владимирская область, сказки