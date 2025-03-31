https://ria.ru/20250331/sk-2008410190.html

В Пермском крае начали проверку после распыления перцового газа в школе

В Пермском крае начали проверку после распыления перцового газа в школе - РИА Новости, 31.03.2025

В Пермском крае начали проверку после распыления перцового газа в школе

Следователи начали проверку по уголовной статье о хулиганстве после распыления одним из учеников в школе в пермских Березниках перцового газа, сообщает СУСК РФ... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T14:52:00+03:00

2025-03-31T14:52:00+03:00

2025-03-31T14:52:00+03:00

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ПЕРМЬ, 31 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку по уголовной статье о хулиганстве после распыления одним из учеников в школе в пермских Березниках перцового газа, сообщает СУСК РФ по региону. Ранее краевые власти проинформировали, что 15 детей пострадали после распыления газового баллончика в школе №17 в пермских Березниках. При этом 420 школьников были оперативно эвакуированы из здания. По данным осведомленного источника РИА Новости, троих ребят забрали в медучреждение для оказания помощи, остальных осмотрели и отпустили или оставили под наблюдением. "По факту распыления перцового газа в учебном заведении, в результате которого пострадали дети, в следственном отделе по городу Березники СУ СК РФ проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, днем один из школьников в помещении учебного заведения распылил перцовый газ из баллончика. Никому из школьников вреда здоровью не причинено. В краевой полиции РИА Новости пояснили, что подросток нашел баллончик на улице и решил проверить его работу, когда пришел в школу. В момент использования устройства вокруг было 14 школьников, ребенок направил баллончик в сторону пола и брызнул. "В результате инцидента госпитализированных нет. Проводится проверка", - указали в полиции. Также в причинах инцидента разбирается прокуратура, после чего ведомство даст оценку соблюдению законодательства о безопасности несовершеннолетних.

https://ria.ru/20250324/peterburg-2006959235.html

https://ria.ru/20241204/samara-1987291133.html

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происшествия, россия, березники, следственный комитет россии (ск рф)