https://ria.ru/20250331/sk-2008410190.html
В Пермском крае начали проверку после распыления перцового газа в школе
В Пермском крае начали проверку после распыления перцового газа в школе - РИА Новости, 31.03.2025
В Пермском крае начали проверку после распыления перцового газа в школе
Следователи начали проверку по уголовной статье о хулиганстве после распыления одним из учеников в школе в пермских Березниках перцового газа, сообщает СУСК РФ... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:52:00+03:00
2025-03-31T14:52:00+03:00
2025-03-31T14:52:00+03:00
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ПЕРМЬ, 31 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку по уголовной статье о хулиганстве после распыления одним из учеников в школе в пермских Березниках перцового газа, сообщает СУСК РФ по региону. Ранее краевые власти проинформировали, что 15 детей пострадали после распыления газового баллончика в школе №17 в пермских Березниках. При этом 420 школьников были оперативно эвакуированы из здания. По данным осведомленного источника РИА Новости, троих ребят забрали в медучреждение для оказания помощи, остальных осмотрели и отпустили или оставили под наблюдением. "По факту распыления перцового газа в учебном заведении, в результате которого пострадали дети, в следственном отделе по городу Березники СУ СК РФ проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, днем один из школьников в помещении учебного заведения распылил перцовый газ из баллончика. Никому из школьников вреда здоровью не причинено. В краевой полиции РИА Новости пояснили, что подросток нашел баллончик на улице и решил проверить его работу, когда пришел в школу. В момент использования устройства вокруг было 14 школьников, ребенок направил баллончик в сторону пола и брызнул. "В результате инцидента госпитализированных нет. Проводится проверка", - указали в полиции. Также в причинах инцидента разбирается прокуратура, после чего ведомство даст оценку соблюдению законодательства о безопасности несовершеннолетних.
https://ria.ru/20250324/peterburg-2006959235.html
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происшествия, россия, березники, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Березники, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае начали проверку после распыления перцового газа в школе
СК начал проверку после распыления перцового газа в школе в Пермском крае
ПЕРМЬ, 31 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку по уголовной статье о хулиганстве после распыления одним из учеников в школе в пермских Березниках перцового газа, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее краевые власти проинформировали, что 15 детей пострадали после распыления газового баллончика в школе №17 в пермских Березниках. При этом 420 школьников были оперативно эвакуированы из здания. По данным осведомленного источника РИА Новости, троих ребят забрали в медучреждение для оказания помощи, остальных осмотрели и отпустили или оставили под наблюдением.
"По факту распыления перцового газа в учебном заведении, в результате которого пострадали дети, в следственном отделе по городу Березники
СУ СК РФ
проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, днем один из школьников в помещении учебного заведения распылил перцовый газ из баллончика. Никому из школьников вреда здоровью не причинено.
В краевой полиции РИА Новости пояснили, что подросток нашел баллончик на улице и решил проверить его работу, когда пришел в школу. В момент использования устройства вокруг было 14 школьников, ребенок направил баллончик в сторону пола и брызнул. "В результате инцидента госпитализированных нет. Проводится проверка", - указали в полиции.
Также в причинах инцидента разбирается прокуратура, после чего ведомство даст оценку соблюдению законодательства о безопасности несовершеннолетних.