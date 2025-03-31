https://ria.ru/20250331/sk-2008400633.html

Жительницу Ставрополья подозревают в осквернении могил участников СВО

Жительницу Ставрополья подозревают в осквернении могил участников СВО - РИА Новости, 31.03.2025

Жительницу Ставрополья подозревают в осквернении могил участников СВО

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Ставропольского края, которая подозревается в нанесении оскорбительных надписей на могилы участников СВО,... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T14:21:00+03:00

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ПЯТИГОРСК, 31 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Ставропольского края, которая подозревается в нанесении оскорбительных надписей на могилы участников СВО, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. Ранее врио главы Курского муниципального округа Ставропольского края Павел Бабичев сообщил, что могилы участников СВО осквернили в селе Ростовановском на Ставрополье, преступники задержаны сотрудниками МВД и УФСБ. Как сообщила прокуратура края, оскорбительные надписи нанесла 44-летняя местная жительница. "По данному факту органом дознания возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 244 УК РФ (осквернение мест захоронения, совершенное по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы)", – говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Отмечается, что ход расследования уголовного дела по факту находится на контроле прокуратуры края.

https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html

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происшествия, ставропольский край, россия