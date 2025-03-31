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Жительницу Ставрополья подозревают в осквернении могил участников СВО - РИА Новости, 31.03.2025
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14:21 31.03.2025 (обновлено: 14:22 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/sk-2008400633.html
Жительницу Ставрополья подозревают в осквернении могил участников СВО
Жительницу Ставрополья подозревают в осквернении могил участников СВО - РИА Новости, 31.03.2025
Жительницу Ставрополья подозревают в осквернении могил участников СВО
Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Ставропольского края, которая подозревается в нанесении оскорбительных надписей на могилы участников СВО,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:21:00+03:00
2025-03-31T14:22:00+03:00
происшествия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 31 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Ставропольского края, которая подозревается в нанесении оскорбительных надписей на могилы участников СВО, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. Ранее врио главы Курского муниципального округа Ставропольского края Павел Бабичев сообщил, что могилы участников СВО осквернили в селе Ростовановском на Ставрополье, преступники задержаны сотрудниками МВД и УФСБ. Как сообщила прокуратура края, оскорбительные надписи нанесла 44-летняя местная жительница. "По данному факту органом дознания возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 244 УК РФ (осквернение мест захоронения, совершенное по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы)", – говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Отмечается, что ход расследования уголовного дела по факту находится на контроле прокуратуры края.
https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html
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происшествия, ставропольский край, россия
Происшествия, Ставропольский край, Россия
Жительницу Ставрополья подозревают в осквернении могил участников СВО

Прокуратура Ставрополья возбудила дело после осквернения могил участников СВО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ПЯТИГОРСК, 31 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Ставропольского края, которая подозревается в нанесении оскорбительных надписей на могилы участников СВО, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
Ранее врио главы Курского муниципального округа Ставропольского края Павел Бабичев сообщил, что могилы участников СВО осквернили в селе Ростовановском на Ставрополье, преступники задержаны сотрудниками МВД и УФСБ.
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Как сообщила прокуратура края, оскорбительные надписи нанесла 44-летняя местная жительница.
"По данному факту органом дознания возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 244 УК РФ (осквернение мест захоронения, совершенное по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы)", – говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Отмечается, что ход расследования уголовного дела по факту находится на контроле прокуратуры края.
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