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Жительницу Ставрополья подозревают в осквернении могил участников СВО
Жительницу Ставрополья подозревают в осквернении могил участников СВО - РИА Новости, 31.03.2025
Жительницу Ставрополья подозревают в осквернении могил участников СВО
Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Ставропольского края, которая подозревается в нанесении оскорбительных надписей на могилы участников СВО,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:21:00+03:00
2025-03-31T14:21:00+03:00
2025-03-31T14:22:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 31 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Ставропольского края, которая подозревается в нанесении оскорбительных надписей на могилы участников СВО, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. Ранее врио главы Курского муниципального округа Ставропольского края Павел Бабичев сообщил, что могилы участников СВО осквернили в селе Ростовановском на Ставрополье, преступники задержаны сотрудниками МВД и УФСБ. Как сообщила прокуратура края, оскорбительные надписи нанесла 44-летняя местная жительница. "По данному факту органом дознания возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 244 УК РФ (осквернение мест захоронения, совершенное по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы)", – говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Отмечается, что ход расследования уголовного дела по факту находится на контроле прокуратуры края.
https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html
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происшествия, ставропольский край, россия
Происшествия, Ставропольский край, Россия
Жительницу Ставрополья подозревают в осквернении могил участников СВО
Прокуратура Ставрополья возбудила дело после осквернения могил участников СВО