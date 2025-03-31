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СК установил причастность ВСУ к убийству мирного жителя в Курской области - РИА Новости, 31.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:31 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/sk-2008341485.html
СК установил причастность ВСУ к убийству мирного жителя в Курской области
СК установил причастность ВСУ к убийству мирного жителя в Курской области - РИА Новости, 31.03.2025
СК установил причастность ВСУ к убийству мирного жителя в Курской области
Следствие установило причастность ВСУ к убийству мирного жителя Суджи в Курской области, тело которого нашли в частном доме, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:31:00+03:00
2025-03-31T10:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
жилье
россия
суджа
курская область
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Следствие установило причастность ВСУ к убийству мирного жителя Суджи в Курской области, тело которого нашли в частном доме, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ) при осмотре частного жилого сектора города Суджи Суджанского района Курской области в жилом доме обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти", - сказала Петренко. Отмечается, что данные, полученные при проведении следственных действий, позволили сделать вывод о причастности украинских военнослужащих к совершению убийства мирного жителя. Петренко добавила, что следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевшего, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.
https://ria.ru/20250330/vsu-2008216048.html
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происшествия, жилье, россия, суджа, курская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жилье, Россия, Суджа, Курская область, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК установил причастность ВСУ к убийству мирного жителя в Курской области

СК установил причастность ВСУ к убийству мирного жителя Суджи в Курской области

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Следствие установило причастность ВСУ к убийству мирного жителя Суджи в Курской области, тело которого нашли в частном доме, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ) при осмотре частного жилого сектора города Суджи Суджанского района Курской области в жилом доме обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти", - сказала Петренко.
Отмечается, что данные, полученные при проведении следственных действий, позволили сделать вывод о причастности украинских военнослужащих к совершению убийства мирного жителя.
Петренко добавила, что следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевшего, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖильеРоссияСуджаКурская областьСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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