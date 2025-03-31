https://ria.ru/20250331/sk-2008341485.html

СК установил причастность ВСУ к убийству мирного жителя в Курской области

СК установил причастность ВСУ к убийству мирного жителя в Курской области - РИА Новости, 31.03.2025

СК установил причастность ВСУ к убийству мирного жителя в Курской области

Следствие установило причастность ВСУ к убийству мирного жителя Суджи в Курской области, тело которого нашли в частном доме, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T10:31:00+03:00

2025-03-31T10:31:00+03:00

2025-03-31T10:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

жилье

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суджа

курская область

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Следствие установило причастность ВСУ к убийству мирного жителя Суджи в Курской области, тело которого нашли в частном доме, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ) при осмотре частного жилого сектора города Суджи Суджанского района Курской области в жилом доме обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти", - сказала Петренко. Отмечается, что данные, полученные при проведении следственных действий, позволили сделать вывод о причастности украинских военнослужащих к совершению убийства мирного жителя. Петренко добавила, что следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевшего, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.

https://ria.ru/20250330/vsu-2008216048.html

россия

суджа

курская область

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происшествия, жилье, россия, суджа, курская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины