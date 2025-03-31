https://ria.ru/20250331/siyyarto-2008311521.html

Сийярто просил Киев не атаковать энергообъекты России

Сийярто просил Киев не атаковать энергообъекты России - РИА Новости, 31.03.2025

Сийярто просил Киев не атаковать энергообъекты России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что просил министра энергетики Украины Германа... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T07:11:00+03:00

2025-03-31T07:11:00+03:00

2025-03-31T07:11:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что просил министра энергетики Украины Германа Галущенко о прекращении атак на российскую энергоинфраструктуру, ведущую в Венгрию. "Совсем недавно у меня была встреча с министром энергетики Украины, на которой я попросил его помочь мне убедить тех, кого нужно убедить на Украине, не атаковать энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию", - сказал Сийярто. Он также напомнил, что безопасность нефтепроводов и газопроводов, по которым российские энергоносители поступают в Европу, является одной из гарантий безопасности, данных Венгрии Еврокомиссией, и Будапешт по-прежнему рассчитывает на их выполнение. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

https://ria.ru/20250331/siyyarto-2008302416.html

https://ria.ru/20250330/siyyarto-2008198353.html

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украина, россия, киев, владимир путин, дональд трамп, петер сийярто, еврокомиссия