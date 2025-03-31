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Сийярто просил Киев не атаковать энергообъекты России - РИА Новости, 31.03.2025
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07:11 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/siyyarto-2008311521.html
Сийярто просил Киев не атаковать энергообъекты России
Сийярто просил Киев не атаковать энергообъекты России - РИА Новости, 31.03.2025
Сийярто просил Киев не атаковать энергообъекты России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что просил министра энергетики Украины Германа... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T07:11:00+03:00
2025-03-31T07:11:00+03:00
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петер сийярто
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что просил министра энергетики Украины Германа Галущенко о прекращении атак на российскую энергоинфраструктуру, ведущую в Венгрию. "Совсем недавно у меня была встреча с министром энергетики Украины, на которой я попросил его помочь мне убедить тех, кого нужно убедить на Украине, не атаковать энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию", - сказал Сийярто. Он также напомнил, что безопасность нефтепроводов и газопроводов, по которым российские энергоносители поступают в Европу, является одной из гарантий безопасности, данных Венгрии Еврокомиссией, и Будапешт по-прежнему рассчитывает на их выполнение. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
https://ria.ru/20250331/siyyarto-2008302416.html
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украина, россия, киев, владимир путин, дональд трамп, петер сийярто, еврокомиссия
Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Еврокомиссия
Сийярто просил Киев не атаковать энергообъекты России

Сийярто просил министра энергетики Украины не атаковать энергообъекты России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что просил министра энергетики Украины Германа Галущенко о прекращении атак на российскую энергоинфраструктуру, ведущую в Венгрию.
"Совсем недавно у меня была встреча с министром энергетики Украины, на которой я попросил его помочь мне убедить тех, кого нужно убедить на Украине, не атаковать энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию", - сказал Сийярто.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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Он также напомнил, что безопасность нефтепроводов и газопроводов, по которым российские энергоносители поступают в Европу, является одной из гарантий безопасности, данных Венгрии Еврокомиссией, и Будапешт по-прежнему рассчитывает на их выполнение.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Сийярто назвал удары по энергоинфраструктуре атакой на суверенитет Венгрии
Вчера, 04:11
 
УкраинаРоссияКиевВладимир ПутинДональд ТрампПетер СийяртоЕврокомиссия
 
 
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