https://ria.ru/20250331/siyyarto-2008304568.html

Сийярто рассказал, кого Венгрия хочет исключить из санкционного списка ЕС

Сийярто рассказал, кого Венгрия хочет исключить из санкционного списка ЕС - РИА Новости, 31.03.2025

Сийярто рассказал, кого Венгрия хочет исключить из санкционного списка ЕС

Венгрия инициировала исключение из санкционного списка ЕС в том числе российских бизнесменов Алишера Усманова, Дмитрия Мазепина и Михаила Фридмана, заявил в... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T04:16:00+03:00

2025-03-31T04:16:00+03:00

2025-03-31T04:58:00+03:00

венгрия

россия

алишер усманов

дмитрий мазепин

петер сийярто

евросоюз

еврохим

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Венгрия инициировала исключение из санкционного списка ЕС в том числе российских бизнесменов Алишера Усманова, Дмитрия Мазепина и Михаила Фридмана, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Мы инициировали исключение из списка девяти человек… Человек, которого вы упомянули (Фридман - ред.), был среди них, господин Усманов был среди них, господин Мазепин был среди них. То есть лица, которые, на наш взгляд, на самом деле не должны быть в списке, с юридической точки зрения", - сказал Сийярто. Глава венгерского МИД отметил, что удалось добиться исключения из списка санкций трех человек, включая министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Дмитрий Мазепин не был исключен из списка, а его сын Никита Мазепин был исключен еще раньше на основании решения суда, уточнил Сийярто. Ранее агентство Франс Пресс сообщило об исключении из санкционных списков министра спорта РФ Михаила Дегтярева, бывшего руководителя группы "Еврохим" Владимира Рашевского, предпринимателя Вячеслава Кантора и сестры бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой. Как отмечало агентство, Венгрия, ранее не дававшая согласия на продление санкций, согласилась на это после того, как из списков исключили четырех человек.

https://ria.ru/20250331/siyyarto-2008302416.html

https://ria.ru/20250329/siyyarto-2008074048.html

венгрия

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венгрия, россия, алишер усманов, дмитрий мазепин, петер сийярто, евросоюз, еврохим, санкции в отношении россии