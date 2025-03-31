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Сийярто объяснил, почему Венгрия не подает в суд на Киев из-за Закарпатья
Сийярто объяснил, почему Венгрия не подает в суд на Киев из-за Закарпатья - РИА Новости, 31.03.2025
Сийярто объяснил, почему Венгрия не подает в суд на Киев из-за Закарпатья
Венгрия не видит смысла подавать в суд на Киев за то, что он ущемляет права закарпатских венгров, поскольку большинство международных судов политически... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T06:16:00+03:00
2025-03-31T06:16:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Венгрия не видит смысла подавать в суд на Киев за то, что он ущемляет права закарпатских венгров, поскольку большинство международных судов политически предвзяты, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто."Мы не видим рациональных причин, поскольку большинство международных институтов очень предвзяты и политически мотивированны, и они не могут провести границу между правами национальных меньшинств и геополитикой", — сказал Сийярто, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее министр заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье. Он назвал возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную. Он также напомнил, что в Венгрии в ближайшие недели проведут национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС, а без единогласного одобрения принимать новых членов ни в ЕС, ни в НАТО нельзя.
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В мире, Венгрия, Киев, Украина, Петер Сийярто, Евросоюз, НАТО
Сийярто объяснил, почему Венгрия не подает в суд на Киев из-за Закарпатья
Сияйрто: Венгрия не видит смысла подавать в суд на Киев из-за предвзятости судов