https://ria.ru/20250331/simonyan-2008313030.html
Симоньян напомнила, за что столетиями боролась Россия
Симоньян напомнила, за что столетиями боролась Россия - РИА Новости, 31.03.2025
Симоньян напомнила, за что столетиями боролась Россия
Россия столетиями боролась за возвращение своих исконных земель, чужого нам не надо, но и своей земли ни пяди не отдадим, заявила главный редактор международной РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T07:53:00+03:00
2025-03-31T07:53:00+03:00
2025-03-31T07:53:00+03:00
россия
литва
польша
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар - РИА Новости. Россия столетиями боролась за возвращение своих исконных земель, чужого нам не надо, но и своей земли ни пяди не отдадим, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "Если посмотреть нашу историю, то мы боролись столетиями с незапамятных времен, с ига монгольского, за возвращение своих исконных земель. Своих. Вот оттяпали там Литва с Польшей у нас, воспользовавшись ослаблением нашим во время татаро-монгольского ига, западные территории. Нам надо вернуть. Это вернуть, свое вернуть... У нас какая доктрина? Нам чужой земли не надо, но и своей ни пяди не отдадим", - сказала Симоньян.
https://ria.ru/20250330/simonjan-2008290115.html
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россия, литва, польша, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)
Россия, Литва, Польша, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий)
Симоньян напомнила, за что столетиями боролась Россия
Симоньян: Россия столетиями боролась за возвращение своих исконных земель