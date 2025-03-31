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Симоньян напомнила, за что столетиями боролась Россия - РИА Новости, 31.03.2025
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07:53 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/simonyan-2008313030.html
Симоньян напомнила, за что столетиями боролась Россия
Симоньян напомнила, за что столетиями боролась Россия - РИА Новости, 31.03.2025
Симоньян напомнила, за что столетиями боролась Россия
Россия столетиями боролась за возвращение своих исконных земель, чужого нам не надо, но и своей земли ни пяди не отдадим, заявила главный редактор международной РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T07:53:00+03:00
2025-03-31T07:53:00+03:00
россия
литва
польша
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар - РИА Новости. Россия столетиями боролась за возвращение своих исконных земель, чужого нам не надо, но и своей земли ни пяди не отдадим, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "Если посмотреть нашу историю, то мы боролись столетиями с незапамятных времен, с ига монгольского, за возвращение своих исконных земель. Своих. Вот оттяпали там Литва с Польшей у нас, воспользовавшись ослаблением нашим во время татаро-монгольского ига, западные территории. Нам надо вернуть. Это вернуть, свое вернуть... У нас какая доктрина? Нам чужой земли не надо, но и своей ни пяди не отдадим", - сказала Симоньян.
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россия, литва, польша, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)
Россия, Литва, Польша, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий)
Симоньян напомнила, за что столетиями боролась Россия

Симоньян: Россия столетиями боролась за возвращение своих исконных земель

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар - РИА Новости. Россия столетиями боролась за возвращение своих исконных земель, чужого нам не надо, но и своей земли ни пяди не отдадим, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Если посмотреть нашу историю, то мы боролись столетиями с незапамятных времен, с ига монгольского, за возвращение своих исконных земель. Своих. Вот оттяпали там Литва с Польшей у нас, воспользовавшись ослаблением нашим во время татаро-монгольского ига, западные территории. Нам надо вернуть. Это вернуть, свое вернуть... У нас какая доктрина? Нам чужой земли не надо, но и своей ни пяди не отдадим", - сказала Симоньян.
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