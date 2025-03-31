https://ria.ru/20250331/simonyan-2008313030.html

Симоньян напомнила, за что столетиями боролась Россия

Симоньян напомнила, за что столетиями боролась Россия - РИА Новости, 31.03.2025

Симоньян напомнила, за что столетиями боролась Россия

Россия столетиями боролась за возвращение своих исконных земель, чужого нам не надо, но и своей земли ни пяди не отдадим, заявила главный редактор международной РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T07:53:00+03:00

2025-03-31T07:53:00+03:00

2025-03-31T07:53:00+03:00

россия

литва

польша

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар - РИА Новости. Россия столетиями боролась за возвращение своих исконных земель, чужого нам не надо, но и своей земли ни пяди не отдадим, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "Если посмотреть нашу историю, то мы боролись столетиями с незапамятных времен, с ига монгольского, за возвращение своих исконных земель. Своих. Вот оттяпали там Литва с Польшей у нас, воспользовавшись ослаблением нашим во время татаро-монгольского ига, западные территории. Нам надо вернуть. Это вернуть, свое вернуть... У нас какая доктрина? Нам чужой земли не надо, но и своей ни пяди не отдадим", - сказала Симоньян.

https://ria.ru/20250330/simonjan-2008290115.html

россия

литва

польша

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россия, литва, польша, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)