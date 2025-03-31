https://ria.ru/20250331/simonjan-2008313142.html
Симоньян рассказала, что в 1990-е годы вызывало чувство обиды
Симоньян рассказала, что в 1990-е годы вызывало чувство обиды - РИА Новости, 31.03.2025
Симоньян рассказала, что в 1990-е годы вызывало чувство обиды
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T07:53:00+03:00
2025-03-31T07:53:00+03:00
2025-03-31T07:56:00+03:00
общество
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маргарита симоньян
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мар - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" рассказала, что в 1990-е годы вызывало чувство обиды отсутствие патриотизма и любви к России, за которую призывали каяться, но при этом бесконечно любить Америку. В эфире она рассказала, что в 16 лет после обучения в США вернулась в 1990-х годах в Россию. "И как было обидно видеть этот невероятный патриотизм у них там. Любовь к родине, которая пестуется с шести лет, когда ты приходишь в школу, и каждое утро перед школой ты клянешься в... верности американскому флагу, глядя на американский флаг, который висит в каждой школьной комнате и даже в церквях обязательно. И у нас - ой, да это ужас, да у нас все самое плохое, да у нас самая жуткая история, да это вообще не мы выиграли... Великую Отечественную (войну - ред.), и вообще она никакая не Великая Отечественная, а Вторая мировая. И нам нужно только каяться, каяться, каяться и бесконечно любить Америку. Мне было так обидно", - рассказала Симоньян.
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общество, россия, америка, сша, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)
Общество, Россия, Америка, США, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий)
Симоньян рассказала, что в 1990-е годы вызывало чувство обиды
Симоньян: в 90-е годы было обидно видеть отсутствие патриотизма и любви к России